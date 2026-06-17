Amore, perdite e quotidianità: crollo di views per la stagione 5 di questa serie in Top 10 su Netflix (ma c'è speranza)

Pubblicazione: 17 giugno alle 15:54

La quinta stagione di Sweet Magnolias è appena approdata su Netflix, ma i numeri raccontano una storia che potrebbe preoccupare i fan dello show romantico. La serie, in Top 10, è l'adattamento dei romanzi di Sherryl Woods e segue le vicende di tre amiche alle prese con amore, perdite e vita quotidiana nella Carolina del Sud, ha registrato un calo significativo negli ascolti rispetto alle stagioni precedenti.



Secondo i dati riportati da Deadline, la premiere della quinta stagione ha totalizzato 2,8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana, posizionandosi al quarto posto nella classifica settimanale Top 10 di Netflix per le serie in lingua inglese. Un risultato che, sulla carta, potrebbe sembrare positivo e che dovrebbe contribuire a sostenere le possibilità di un rinnovo.

Ma c'è un elemento che complica il quadro: si tratta di un calo del 30% rispetto alla terza stagione, che aveva debuttato con quattro milioni di visualizzazioni. C'è però una speranza, un fattore che gioca a favore di Sweet Magnolias: il genere. Le serie romantiche tendono storicamente a registrare cali meno pronunciati rispetto ad altri generi televisivi, mantenendo una base di spettatori più fedele e costante nel tempo.

Questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale nel determinare il futuro dello show. La quinta stagione ha ancora tutto il tempo per recuperare terreno e dimostrare di avere gambe abbastanza solide da giustificare un investimento per nuovi episodi. La serie, dopotutto, rimane uno degli adattamenti di maggior successo del catalogo Netflix, tratto dai romanzi bestseller di Sherryl Woods.

che ha dimostrato di avere un pubblico affezionato, almeno finché l'interesse rimane consistente.con l'apertura di nuove strade narrative per un'eventuale sesta stagione.. Il destino di Sweet Magnolias si gioca ora, tra la fedeltà di un pubblico che ha imparato ad amare queste storie di sorellanza nella piccola città del Sud e. La quinta stagione di Sweet Magnolias è disponibile in esclusiva su Netflix. Per i fan della serie, non resta che guardare, commentare e sperare che i numeri convincano la piattaforma a dare il via libera a nuovi episodi.