Gli Anelli del Potere 2: Daniel Weyman racconta come ha scoperto la vera identità dello Straniero

Pubblicazione: 07 ottobre alle 16:00

Spoiler Alert

Daniel Weyman, che oramai non sarà più noto come lo Straniero ma come Gandalf nella serie tv Gli Anelli del Potere, ha fatto due chiacchiere con GamesRadar+ riguardo la sua interpretazione dell’iconico e amato stregone.

L’attore ha fatto anche riferimento a come è venuto a conoscenza della grande rivelazione sulla sua vera identità:

L’ho scoperto mentre stavano per smontare il set interno della casa di Tom Bombadil. Sarebbe stato emozionante sentire qualsiasi nome, ma quel nome in particolare… é stato davvero un momento che ha ridimensionato tutto, perché mi rendevo perfettamente conto di cosa significasse per molte persone!

Non ancora, no. Oddio, sarebbe meraviglioso parlarne con lui, ne sarei molto onorato. Tutti gli attori che hanno interpretato gli stregoni sullo schermo sono stati straordinari.

Ha poi aggiunto di non aver avuto occasione di parlarne con Ian McKellen:

Nell’attesa di scoprire i piani per Gandalf per il futuro e di avere informazioni ufficiali riguardo la terza stagione degli Anelli del Potere, vi ricordiamo che tutti e otto gli episodi sono disponibili su Prime Video.