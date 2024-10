Gli Anelli del Potere 2: la scena della morte di un noto personaggio avrebbe dovuto essere molto più lunga

Spoiler Alert

Il finale di stagione degli Anelli del Potere ha regalato più di un colpo di scena, e più di un triste addio ad alcuni dei personaggi principali della serie televisiva ispirata al mondo creato da Tolkien e alla saga del Signore degli Anelli.

Dall’eroica uscita in scena di Re Durin, al tragico tradimento subito da Adar, sicuramente la dipartita più dolorosa ma anche più iconica resta quella del più grande fabbro elfico della Seconda Era e signore dell’Eregion, Celebrimbor.

Stando ai piani originali, però, la straziante tortura che culmina con la morte di Celebrimbor - e con il suo personale riscatto verso Sauron di cui ne profetizza la rovina per mano dei suoi stessi anelli - avrebbe dovuto essere ancora più lunga.

Ne abbiamo parlato un sacco, quel giorno, e abbiamo deciso di optare per una versione più concentrata del tutto.

Inizialmente c’era molto più dialogo tra i due, ma ad un certo punto ci siamo resi conto che, trovandosi in quella posizione ed essendo un discorso in fase di morte, forse stava durando troppo. Alla fine lo abbiamo ridotto per renderlo più immediato e per fare sì che comunicasse solo ciò che era davvero necessario: un monito di sconfitta per Sauron.

Lui è un prigioniero, e lo sarà per sempre!