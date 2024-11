Arcane 2: il creatore svela quante ore ha impiegato per pensare alla battuta finale giusta

Pubblicazione: 11 novembre alle 13:00

Il co-creatore della serie animata Arcane ha svelato che ideare la battuta finale della stagione 2 è stata una vera impresa.

Ho trascorso una folle quantità di tempo per ideare l'ultima battuta dello show. Mi ci sono volute letteralmente 27 ore o qualcosa del genere, ero seduto lì cercando di pensare 'Che battuta è? Come si conclude uno show di questo tipo?'.

Alex Yee, intervistato da GamesRadar+, ha dichiarato:

Il co-creatore dello show ha sottolineato che non voleva che Arcane 2 fosse una 'dichiarazione politica', ma insieme al collega Christian Linke ha ribadito che si tratta interamente di 'divorziare dal mondo reale'.

Yee ha quindi aggiunto:

Quando parliamo della situazione del mondo, o delle emozioni provate quando affronti delle situazioni impossibili o prendi in considerazione dei conflitti impossibili, penso che per molti aspetti quella battuta rispecchi il mio approccio alle cose, o la mia speranza.

I fan di Arcane dovranno tuttavia aspettare fino al 23 novembre per scoprire in che modo si concluderà la seconda, e ultima stagione. Netflix ha infatti deciso di distribuire gli episodi suddivisi in tre atti e il terzo debutterà in streaming il 23 novembre.

Attualmente è disponibile il primo atto della stagione 2 e, tra pochi giorni, debutterà anche il secondo.