Arcane: ecco tutti gli artisti coinvolti nella colonna sonora della seconda stagione

Pubblicazione: 15 settembre alle 12:00

In attesa della seconda stagione di Arcane, serie animata in arrivo su Netflix questo novembre, è stata diramata in rete la lista di tutti gli artisti che sono stati coinvolti nella creazione della colonna sonora dello show.

Tra i vari nomi troviamo Woodkid, i Twenty One Pilots e Tom Morello.

Trovate la lista completa qua sotto:

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda