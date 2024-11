Arcane: i creatori della serie chiariscono le notizie sul budget stratosferico

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 12 novembre alle 12:00

Qualche giorno fa Variety ha pubblicato un articolo in cui svelava il budget impiegato per la produzione di Arcane, che ammontava a circa 250 milioni di dollari, e che quindi rendeva il progetto "la serie animata più costosa mai realizzata".

Il sito sottolineava che "le spese esorbitanti e le ambizioni sono un riflesso, secondo fonti interne ed esterne all'azienda, dell'inesperienza della società [Riot Games] nel gestire le sfide legate alla produzione di intrattenimento".

La narrazione fornita dal giornale è stata fortemente respinta dai diretti interessati, che hanno chiarito tutte le recenti indiscrezioni.

Arcane è una serie animata davvero costosa - ed era proprio questo l'obiettivo. Il nostro sogno era creare una serie animata che avesse un'attenzione al dettaglio al pari di quella che si vede nei film d'animazione.

Il creatore della serie Christian Linke ha ad esempio specificato che "prima di tutto, il numero non è esattamente corretto. Quella cifra include i costi di marketing associati al lancio, che non rientrano nel budget di Arcane". Ha poi sottolineato che il budget è servito a produrre ben, per un totale di diciotto episodi:

L'altro creatore, Alex Yee, ha aggiunto che Arcane "copre la lunghezza di diversi film. Se ci confronti con i film d'animazione, abbiamo speso pochissimo".

Anche lo scenografo Jason Schrier ha difeso il costo della serie, aggiungendo:

Che questo sia l'esempio dello standard se si vuole arte e qualità. La perfezione richiede tempo e risorse. Ogni fotogramma di Arcane è veramente un dipinto, con un attenzione al dettaglio a un livello che penso i nostri spettatori meritino. Abbiamo usato il mezzo dell'animazione per essere espressivi e raccontare storie incredibili e colossali.

I primi tre episodi della seconda stagione di Arcane sono ora su Netflix. Il secondo atto debutterà il 16 novembre e il terzo atto, quello finale, arriverà il 23 novembre.