Nel corso del 2021, avremo modo di vedere svariati nuovi progetti di, dalla nuova versione di Justice League in arrivo su HBO Max ad Army of the Dead, lo zombie movie che approderà su Netflix (preceduto anche da un prequel prodotto, ma non diretto, dal filmmaker).

Entertainment Weekly ha pubblicato due nuove foto del film che potete vedere direttamente qua sotto.

Army of the Dead

Army of the Dead



Su Twitter c’è chi ha prontamente notato la citazione alla Snyder Cut contenuta in queste nuove immagini.

One of the best Easter eggs I have ever seen! pic.twitter.com/ijBtOJwMvp — What's On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) January 6, 2021

Come potete constatare con i vostri stessi occhi, i protagonisti di Army of the Dead irrompono in un caveau in cui “è conservata” anche la Snyder Cut di Justice League visto che possiamo scorgere gli stessi contenitori mostrati da Zack Snyder lo scorso dicembre per confermare l’esistenza della chiacchieratissima Snyder Cut (ECCO I DETTAGLI).

E sempre dalle pagine di EW, arrivano anche le parole di Dave Bautista sul perché abbia preferito prendere parte allo zombie movie e non a The Suicide Squad di James Gunn, regista che ritroverà comunque sul set del terzo Guardiani della galassia:

Inizialmente gli dissi che non ero interessato. Ero interessato a ruoli drammatici belli succosi. Poi ho letto la sceneggiatura e ho realizzato che era molto più profonda e stratificata di quanto mi aspettassi. E poi, a essere davvero onesti, volevo lavorare con Zack Snyder.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, il film è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

