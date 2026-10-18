Ballando con le stelle, Barbara d'Urso attacca l'ex prete Alberto Ravagnani: “Quando facevi messa eri ipocrita?”

Pubblicazione: 18 ottobre alle 08:00

A Ballando con le stelle scoppia un nuovo scontro, e questa volta a finire nel mirino di Barbara d'Urso è Alberto Ravagnani, l'ex sacerdote che ha deciso di cambiare radicalmente vita e mettersi alla prova sulla pista del programma di Rai 1. Durante la puntata del 17 ottobre 2026, la conduttrice ha contestato apertamente il suo atteggiamento nei confronti di chi continua a interrogarlo sul passato, arrivando a rivolgergli una domanda particolarmente pungente: “Quando tu facevi la messa eri ipocrita?”. Parole che hanno dato vita a uno dei confronti più accesi della serata, riportando al centro dell'attenzione una questione che sembrava già aver creato tensioni tra i due. Tutto è cominciato prima dell'esibizione di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, decima coppia a scendere in pista.

“Io sorrido perché vedo che continuano a vedermi come un ex prete, cosa devo fare? Gesti estremi? Spero di no, non credo sia giusto che io debba scegliere l'oblio per essere semplicemente me stesso”. - Alberto Ravagnani

Nella clip di presentazione, l'è tornato sui giudizi ricevuti durante la puntata precedente, lamentando il fatto che le osservazioni si fossero concentrate piùche sulle capacità di ballerino. In particolare,ha ricordato il commento di Guillermo Mariotto, che lo aveva definito “asessuato”, replicando con una battuta piuttosto esplicita: “In questo momento sono tutto tranne che quello”. Ma a infastidirlo erano state anche le parole di, secondo la quale avrebbe forse dovuto concedersi più tempo per affrontare un cambiamento tanto importante. “Mi sento sempre più a disagio davanti a certe persone”,, spiegando di avere la sensazione che molti continuino a identificarlo esclusivamente con il suo passato religioso. Poi ha aggiunto una riflessione particolarmente amara:

Parole che non sono passate inosservate e che hanno provocato l'immediata reazione di Barbara d'Urso. La conduttrice ha infatti contestato apertamente la posizione di Ravagnani, sostenendo che il pubblico abbia tutto il diritto di essere sorpreso da una trasformazione così rapida e profonda. “Non comprendo come tu non possa capire come io non possa essere basita dalla velocità del tuo cambiamento. Mi aspettavo un percorso più lungo”, ha dichiarato d'Urso, facendo capire di non condividere il fastidio manifestato dall'ex sacerdote nei confronti delle domande sulla sua scelta.

Ravagnani non ha nascosto la propria irritazione e ha risposto immediatamente: “Non ho capito cosa vuoi chiedermi”. Ha poi precisato che dal suo cambiamento sono trascorsi 18 mesi e che non esiste un tempo valido per tutti per affrontare una decisione personale. “Il tempo dipende dalla qualità, per alcuni è sufficiente, per altri no”, ha osservato, ribadendo di aver scelto liberamente di iniziare una nuova fase della propria esistenza. Ma Barbara d'Urso non ha fatto un passo indietro ed anzi, ha alzato ulteriormente il tono del confronto, arrivando a porre una domanda particolarmente delicata sul passato religioso del concorrente.

“Devi comprendere la domanda: quando tu facevi la messa eri ipocrita? Devi comprendere che ci sono delle persone che hanno giudicato il tuo percorso”,. Una domanda che ha reso ancora più evidente la distanza tra le rispettive posizioni. Da, intenzionato a non essere continuamente giudicato per la propria esperienza da sacerdote;, convinta che una scelta così importante, raccontata pubblicamente, possa inevitabilmente suscitare interrogativi.

“Il mio percorso spiazza perché sono uscito dagli schemi. Io non metto bocca sulle vicende private”, ha replicato l'ex sacerdote, cercando di difendere il proprio diritto a non dover giustificare continuamente le decisioni prese. La risposta di Barbara d'Urso, però, è stata ancora più netta: “Se qualcuno mette il dito nella tua vita ci devi stare, altrimenti non venivi a Ballando con le stelle”. Una frase destinata a far discutere, perché la conduttrice ha sostanzialmente ricordato a Ravagnani che partecipare a un programma televisivo significa anche esporsi al giudizio degli altri, soprattutto quando la propria storia personale rappresenta una parte importante del racconto costruito intorno al concorrente.

A intervenire è stato anche Alberto Matano, che ha condiviso alcune delle perplessità emerse durante il confronto. “A nessuno di noi interessa la tua vita prima, ma tu hai detto che questa è la tua vita e sei tu hai scelto di raccontarla, non puoi rinnegarlo ed è questo che non capisco”, ha osservato, sottolineando come sia stato lo stesso Ravagnani a portare la propria esperienza al centro del programma. Matano ha poi alleggerito il clima con una battuta rivolta a Erika Martinelli: “Sei stata la bomba sexy di questo programma, ora sei Suor Cristina”, facendo riferimento al ruolo che la ballerina si è ritrovata ad assumere accanto all'ex sacerdote.

Ballando con le Stelle, fonte: Rai

Una volta spostata l'attenzione sul ballo, però, i giudizi sono diventati decisamente più positivi.si è addirittura alzato in piedi, esclamando: “Performance stupenda, bravissimo!”. Ancheha espresso apprezzamento per il percorso personale del concorrente, osservando che la sua decisione gli ha permesso di evitare l'ipocrisia.ha invece sottolineato i progressi tecnici, soprattutto nella postura, mentre, dopo le polemiche della settimana precedente, ha riconosciuto il miglioramento con una battuta: “L'ex prete ha tirato fuori gli zibidei”,. E non è nemmeno la prima volta che traemergono delle tensioni.

Già dopo una delle precedenti puntate di Ballando con le stelle, l'ex sacerdote aveva manifestato il proprio disappunto per alcune domande della conduttrice, sostenendo che fossero formulate per metterlo in difficoltà piuttosto che per comprendere il suo percorso. “La domanda che mi ha fatto Barbara mi è sembrata essere viziata già in partenza”, aveva dichiarato durante Ballando Segreto. Il nuovo confronto, dunque, sembra confermare che tra i due esistano divergenze profonde sul modo in cui raccontare e giudicare la scelta di vita dell'ex sacerdote.

Eppure, nonostante i complimenti ricevuti per l'esibizione, a lasciare il segno è stato soprattutto il confronto con Barbara d'Urso. Le sue domande hanno riportato al centro della discussione il rapporto tra la vita passata di Ravagnani e quella che sta cercando di costruire oggi, mostrando quanto sia ancora difficile per il concorrente essere giudicato soltanto per ciò che fa sulla pista. Per Alberto Ravagnani la sfida, a questo punto, sembra essere diventata doppia: conquistare la giuria con il ballo e convincere chi lo guarda a considerarlo qualcosa di più dell'ex sacerdote che ha deciso di cambiare vita. Ma dopo le parole di Barbara d'Urso, (che nei giorni scorsi ha criticato anche Ornella Muti) è evidente che il confronto sul suo passato è tutt'altro che concluso.