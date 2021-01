Rosario Dawson non ha dubbi in fatto di miglior versione cinematografica di Batman.

Di recente l’attrice (vista ultimamente nella serie tv The Mandalorian) ha espresso su Twitter la sua preferenza in fatto di versioni cinematografiche di Bruce Wayne/Batman. Il suo preferito pare essere quello interpretato da Michael Keaton apparso nei due cinecomic diretti da Tim Burton, versione che prossimamente rivedremo anche in altri cinecomic targati DC.

Ecco il tweet dell’attrice:

My forever BATMAN https://t.co/QVnEXBCG0b — Rosario Dawson (@rosariodawson) January 4, 2021

Keaton, ricorderete, ha interpretato il Cavaliere Oscuro in Batman di Tim Burton (1989), e successivamente in Batman il ritorno (1992). All’epoca il suo ingaggio causò non pochi attriti con i fan, che inviarono moltissime lettere di protesta essendo Keaton noto soprattutto per i suoi ruoli in commedie. L’attore è tornato al mondo dei cinecomic interpretando Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming e, prossimamente, in Morbius.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Keaton nel cinecomic dedicato a Flash diretto da Andy Muschietti. Ecco tutte le informazioni:

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

