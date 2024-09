Batman: spuntano degli storyboard del film cancellato con Ben Affleck, c'è anche Deathstroke

Pubblicazione: 23 settembre alle 19:00

In occasione del Batman Day è stato pubblicato uno storyboard del film mai realizzato con Ben Affleck, in cui il crociato incappucciato affronta Deathstroke.

Poco fu rivelato sul The Batman con Affleck. Tuttavia, pare che Slade Wilson/Deathstroke (Joe Manganiello) sarebbe arrivato a Gotham City in cerca di vendetta, con la Justice League di Zack Snyder che confermava nella post credit che Lex Luthor aveva svelato all'assassino chi si nasconde sotto il mantello e il cappuccio (dopo essere stato rinchiuso nell'Arkham Asylum alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice).

L'artista Jay Oliva lavorò sul The Batman di Affleck e Geoff Johns e, per celebrare il "Batman Day", ha condiviso la battaglia tra i due che potete vedere qui sotto

The Batman 2 diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson uscirà invece nel 2026.