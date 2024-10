Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton non sapeva del cameo di Danny DeVito: "Tim non me l'aveva detto"

Beetlejuice Beetlejuice, atteso sequel diretto da Tim Burton, contiene un cameo di Danny DeVito. L'attore appare nei panni di un inserviente dell'Aldilà, ma la sua presenza non è stata nota al protagonista Michael Keaton fino a dopo le riprese. Quest'ultimo, in un'intervista con Forbes, ha infatti rivelato:

Non sapevo che fosse in Beetlejuice [Beetlejuice]. Tim non me l'aveva detto e io stavo guardando un primo montaggio del film quando ho esclamato: “Aspetta un attimo!”. Non lo riconosci subito, poi a malapena si vede e poi da un'altra angolazione ho capito che era lui. È un tipo davvero gentile, Danny. Mi piace molto, è davvero dolce.