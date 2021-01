e l’attestato di stima a

Non si è parlato solo di Batman nella chiacchierata fatta da Ben Affleck con l’Hollywood Reporter. Nel profilo pubblicato in vista delle eventuali possibilità agli Oscar per il suo Tornare a vincere, l’attore e regista ha potuto ricordare, brevemente, la pessima esperienza avuta nel 2003 con Daredevil. Occasione dove ha però avuto l’opportunità di conoscere l’attuale deus ex-machina dell’Universo Cinematografico della Marvel, Kevin Feige.

Ben Affleck definisce senza mezzi termini il boss dei Marvel Studios come il “miglior produttore” in attività:

Il fo**uto Kevin Feige è, senza ombra di dubbio, il più grande produttore, quello di maggior successo che abbia mai vissuto. È l’unica persona su questa terra alla quale crederei al cento per cento se mi dicesse “So quello che vuole la gente! Ecco cosa dobbiamo fare!”. Quel “bastardo” conosce il suo pubblico come nessun altro produttore è mai riuscito a fare, è un genio. È come il presentatore del circo, sa perfettamente come e quanto ammiccare al pubblico, quanto devono essere tirate le corde del cuore, quando lasciarsi andare all’effetto spettacolare, quando scherzare, quali registri espressivi e quale sensibilità adottare. Perché la gente non sapeva come trattare i “pigiami” (i supereroi in costume, ndr.) e non sapevano se scappare o abbracciarli in toto o renderli seri.

Prossimamente, ritroveremo Ben Affleck nei panni di Batman nella Snyder Cut di Justice League e in The Flash (ECCO TUTTI I DETTAGLI SUL RITORNO DI BEN AFFLECK). Inoltre, l’attore e regista con la sua casa di produzione Pearl Street Films porterà al cinema la serie di libri Keeper of the Lost Cities per la Disney. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritti da Shannon Messenger che Affleck che adatterà con Kate Gritmon, mentre Madison Ainley figurerà come produttrice esecutiva. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

Cosa ne pensate delle affermazioni di Ben Affleck su Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!