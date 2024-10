Black Doves: il teaser della serie con Keira Knightley svela la data di uscita su Netflix

Pubblicazione: 14 ottobre alle 18:23

Netflix ha condiviso online un breve teaser per annunciare che la nuova serie Black Doves, con Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire, sarà disponibile solo su Netflix dal 5 dicembre 2024. Il progetto ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte della piattaforma di streaming.

Cosa racconta Black Doves

Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, la serie è una storia tagliente, commovente e piena di azione sull’amicizia e il sacrificio. La storia ruota intorno a Helen Webb (Keira Knightley), moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista. Da 10 anni trasmette i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, il suo capo spia, l'enigmatica Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, arrivando a scoprire una vasta cospirazione che collega la torbida malavita londinese a un'incombente crisi geopolitica.

Nel cast ci sono anche Andrew Buchan, Adeel Akhtar, Tracey Ullman, Finn Bennett, Luther Ford, Kathryn Hunter, Sam Troughton, Ella Lily Hyland, Adam Silver, Ken Nwosu, Gabrielle Creevy, Omari Douglas

Joe Barton è autore, ideatore e produttore della serie prodotta da SISTER e Noisy Bear. Knightley, oltre a recitare nello show, è una delle produttrici.

Alla regia sono impegnati Alex Gabassibe e Lisa Gunning.

Ecco alcune foto tratte dalla serie: