Come ben sappiamo i Marvel Studios hanno ingaggiato più di un anno fa (precisamente durante il Comic-Con del 2019) il premio Oscar Mahershala Ali per interpretare il cacciatore di vampiri Eric Brooks in un nuovo cinecomic di

Come ben sappiamo il noto personaggio Marvel è già stato interpretato al cinema da Wesley Snipes. E in virtù di ciò e del nuovo film un fan su Twitter ha chiesto all’attore se potrebbe vestire nuovamente i panni di Eric Brooks.

“I AM BLADE…forever”. ha risposto Snipes.

Potete vedere il tweet qua sotto:

Già nell’ottobre del 2019 Snipes aveva commentato così l’annuncio del nuovo film:

Le persone sono molto, molto astute. Cercano di far ruotare tutto attorno agli attori, ma non si tratta di me o di lui. Sono felice che [Mahershala Ali] sia stato preso in considerazione e felice che abbiano pensato a lui. L’imitazione è…come si dice? La più alta forma di adulazione. È un progetto che lui ha ammesso di voler fare e che la sua famiglia voleva che facesse. Sono felice che adesso stia ricevendo tanto supporto e che qualcosa che ho creato io venga tramandata e a suo modo personalizzata.

Blade, mezzo vampiro e mezzo umano, è stato creato nel 1973 da Marv Wolfman e Gene Colan. Snipes ha interpretato l’eroe in tre film tra la fine degli anni novanta e i primi duemila.

Non sappiamo nulla sul nuovo film di Blade, se non che farà parte della Fase 5 dell’UCM. Il film non ha ancora un regista.

Qua sotto trovate la sinossi del primo film:

Blade è mezzo uomo e mezzo vampiro e dopo la morte dell’amatissima madre, è costretto a passare la vita a dare la caccia a tutti i discendenti di Dracula che si aggirano nei quartieri metropolitani. Blade, pur decisissimo, è per certi versi sprovveduto. Ad istruirlo provvede Abraham Whistler, un cacciatore ormai anziano che vive ritirato in un laboratorio super attrezzato. Tra gli avversari più accaniti di Blade, c’è Frost, giovane e ferocissimo, che vuole portare a compimento un terribile piano per impadronirsi della Terra. Battaglie senza esclusione di colpi si scatenano tra i due.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Twitter