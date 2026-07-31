Brad Pitt e Cate Blanchett su Prime Video, nel capolavoro di Fincher da 13 nomination da riscoprire

Pubblicazione: 31 luglio alle 16:00

Il curioso caso di Benjamin Button, il dramma fantasy del 2008 con Brad Pitt e Cate Blanchett, è disponibile su Prime Video ed è un capolavoro che merita di essere riscoperto. Il film ha ottenuto ben 13 nomination agli 81esimi Academy Awards, portando a casa tre statuette nelle categorie Miglior Scenografia, Miglior Trucco e Migliori Effetti Visivi. Un riconoscimento meritato per un'opera che ha saputo trasformare l'impossibile in qualcosa di visivamente credibile e profondamente toccante. Dal punto di vista commerciale, il successo è stato altrettanto notevole: con un incasso globale di 335 milioni di dollari a fronte di un budget di 167 milioni, Benjamin Button ha dimostrato che il cinema d'autore può parlare anche alle masse.



Basato sul racconto omonimo di F. Scott Fitzgerald, il film racconta la storia surreale di Benjamin Button, un uomo nato vecchio che ringiovanisce con il passare degli anni mentre il resto del mondo invecchia normalmente. Abbandonato dal padre alla nascita dopo la morte della madre durante il parto, Benjamin viene cresciuto da Queenie, interpretata magistralmente da Taraji P. Henson, la responsabile di una casa di riposo che diventa la sua vera famiglia. La trama si dipana attraverso la relazione impossibile tra Benjamin e Daisy Fuller, danzatrice interpretata da Cate Blanchett.

Il loro amore è destinato a scontrarsi costantemente con la crudeltà del tempo: quando finalmente i loro corpi hanno la stessa età, la loro finestra di felicità è tragicamente breve. Benjamin, terrorizzato dall'idea di diventare un cattivo padre mentre continua a ringiovanire, decide di abbandonare Daisy e la figlia, condannandosi a una solitudine che lo porterà a morire come un neonato tra le braccia della donna che ha sempre amato. Il curioso caso di Benjamin Button rappresenta una fusione unica tra fantasy, romance e filosofia esistenziale. Il film inizia con toni leggeri, quasi fiabeschi, per poi scivolare gradualmente verso territori più oscuri e riflessivi, dove viene esplorato il significato stesso dell'essere umani attraverso una premessa impossibile.

Cosa significa vivere quando il tempo scorre al contrario? Come si costruiscono relazioni quando il nostro orologio biologico è completamente fuori sincronia con quello del resto del mondo? Questo lungometraggio segna la terza collaborazione tra David Fincher e Brad Pitt, dopo il successo esplosivo di Se7en nel 1995 e il cult movie Fight Club del 1999. Se7en aveva lanciato definitivamente le carriere di entrambi, con Pitt nel ruolo dell'impetuoso detective David Mills intrappolato nella rete sadica di un serial killer ossessionato dai Sette Peccati Capitali. Fight Club aveva consolidato il loro sodalizio artistico, creando un fenomeno culturale che ancora oggi viene discusso e analizzato.

La partnership tra i due creativi non si ferma qui: nel 2026 sono attesi sul set di The Adventures of Cliff Booth , sequel del film di Quentin Tarantino C'era una volta a Hollywood, che riporterà in scena il personaggio dello stuntman interpretato da Pitt nel film originale. Il cinema di Fincher è tipicamente associato a palette scure, storie di ossessione e violenza psicologica.. Benjamin Button rappresenta quindi un'anomalia affascinante nella sua filmografia, un momento in cui il regista ha scelto di esplorare la vulnerabilità umana attraverso la lente del fantastico piuttosto che quella del crimine.

Eppure, anche in questo contesto apparentemente più leggero, emergono i temi cari a Fincher: l'inevitabilità del tempo, la fragilità delle relazioni umane, il peso delle scelte che facciamo. Per chi non avesse ancora visto Benjamin Button,la presenza su Prime Video rappresenta una buona occasione di riscoperta di un autentico capolavoro. Si tratta di un'esperienza cinematografica che ripaga ampiamente. È uno di quei film che rimangono impressi, che continuano a risuonare nella mente giorni dopo la visione, stimolando riflessioni sulla nostra stessa esistenza e sulle persone che amiamo.



