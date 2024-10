Bridgerton 4: Nicola Coughlan anticipa che nei prossimi episodi ci saranno "diversi tipi di storie d'amore"

Pubblicazione: 11 ottobre alle 19:00

Nicola Coughlan, star della serie con il ruolo di Penelope, ha rivelato qualche dettaglio della stagione 4 di Bridgerton delle storie d'amore che saranno al centro della trama.

Interpretare una persona felicemente sposata con un bambino davvero carino è realmente divertente. Sembra che abbiano affrontato tutti i loro conflitti l'ultima volta. Quindi ritornano e semplicemente sono innamorati e stanno vivendo dei momenti splendidi insieme.

Intervistata da Good Morning America all'evento 2024 Time 100 Next Gala che si è svolto a New York, l'attrice ha ricordato che ora il suo personaggio è in una situazione diversa rispetto al passato:

La quarta stagione avrà al centro la storia di Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, e di Sophie Baek, ruolo affidato a Yerin Ha.

Nicola ha spiegato che i due attori stanno lavorando duramente nel ruolo dei due protagonisti, sottolineando:

Stanno facendo un lavoro fantastico, davvero incredibile.

L'importanza della rappresentazione

Negli episodi ci sarà inoltre spazio per gli eventi con al centro Francesca (Hannah Dodd), che potrebbe innamorarsi di Michaela Stirling (Masali Baduza). Coughlan ha raccontato:

So che, come cast, stiamo davvero volendo una storia queer e quella rappresentazione è così importante. Semplicemente so che sarà fatta in modo così buono da Hannah e Masali. Stanno lavorando davvero bene. Quando sarà il loro momento di essere protagoniste, saranno pronte e conquisteranno tutti.

La star ha concluso ribadendo:

Amo Bridgerton perché è uno show che racconta tutti i diversi tipi di storie d'amore, quindi tutti dovrebbero sentirsi rappresentati nella serie.

Il video con le dichiarazioni dell'attrice: