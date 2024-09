Bridgerton: iniziate le riprese della stagione 4, svelati nuovi arrivi nel cast

Pubblicazione: 16 settembre alle 16:55

Netflix e Shondaland hanno annunciato l'inizio delle riprese della stagione 4 di Bridgerton e i nuovi episodi avranno al centro Benedict Bridgerton e la sua ricerca dell'affascinante Dama in Argento, Sophie Baek. I due protagonisti, ritratti anche in alcune foto inedite, sono interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha.

La produzione ha inoltre svelato l'arrivo di nuovi membri del cast e i rispettivi personaggi.

Katie Leung (The Peripheral) avrà la parte di Lady Araminta Gun, che si è sposata due volte ed è rimasta vedova entrambe le volte. La donna ha due figlie che compiono il loro debutto in società e vanno alla ricerca di un marito. Araminta spera di riuscire a farne sposare almeno una ed è descritta come 'favolosa, perspicace e schietta', oltre a essere conosciuta per il fatto che non reagisce bene quando qualcosa - o qualcuno - minaccia la sua posizione in società.

Michelle Mao (A Big Bold Beautiful Journey) avrà il ruolo Rosamund Li, descritta come bella, vanitosa e desiderosa di compiacere la madre. Rosamund è la figlia maggiore di Araminta e il suo bene più prezioso. La giovane posa gli occhi su Benedict Bridgerton ed è determinata a ottenere ciò che vuole.

Isabella Wei interpreterà Posy Li, la sorella minore e molto più gentile di Rosamund. La madre mette raramente in luce la ragazza perché si fa spesso mettere i piedi in testa a causa del suo carattere loquace e troppo amichevole.

Nel cast principale della quarta stagione ci saranno anche Emma Naomi e Hugh Sachs, nei panni di Alice Mondrich e Brimsley.

I protagonisti e la trama della stagione 4

Tra gli interpreti dello show, che tornerà per otto puntate inedite, ci sono inoltre Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), e Polly Walker (Portia Featherington).

I ciak verranno effettuati anche in uno dei backlot di nuova costruzione degli Shepperton Studios, mostrando splendide repliche dell'architettura georgiana e Regency, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora. Questa pietra miliare, realizzata in 8 mesi, promette di avvolgere l'amato show in un'atmosfera ancora più suggestiva e autentica, trasportando il pubblico nello splendido mondo dell'epoca Regency. Questa iniziativa regale è stata progettata dalla Production Designer di Bridgerton, Alison Gartshore, insieme al Supervising Art Director Antony Cartlidge e all'Art Director Adam David Grant. La costruzione si estende su circa 8000 metri quadrati del backlot di Netflix a Shepperton, segnando un nuovo capitolo dell'incantevole viaggio della serie.

La quarta stagione della serie, con showrunner Jess Brownell, si concentrerà sul secondogenito bohémien, Benedict (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre.