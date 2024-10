Bruce Campbell suggerisce un suo ritorno nell'universo Marvel: "Posso commentare solo fino a un certo punto"

Pubblicazione: 11 ottobre alle 12:26

Bruce Campbell, attore feticcio di Sam Raimi, ha avuto un cameo nel suo ultimo film, Doctor Strange nel multiverso della follia. Campbell infatti compare nel piccolo ruolo di Pizza Poppa, un venditore di cibo in una dimensione alternativa che ferma brevemente Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) mentre è in missione per trovare il Sanctum Sanctorum.

Cambpell ha suggerito però che ci sia di più in quel personaggio e che lui potrebbe tornare nell'universo Marvel:

Io interpreto Pizza Poppa. Ma chiediamoci, nell'universo Marvel, sono solo Pizza Poppa? Il mio contratto per quel film era grosso così, pensate che avrei firmato un contratto così spesso per un piccolo personaggio di poco conto? Cosa ho fatto in quel film? Ho rallentato Doctor Strange. Non abbiamo combattuto, ma l'ho rallentato e gli ho salvato la vita. Il mondo Marvel è appena iniziato, e posso commentare solo fino a un certo punto.

Fonte / Variety

Non sappiamo ancora cosa significhino le parole di Campbell, ma adesso è troppo presto per dirlo.