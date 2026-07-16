Bugie, segreti e colpi di scena, nel nuovo teen drama su Prime Video perfetto per l'estate

Pubblicazione: 16 luglio alle 14:30

L'estate è arrivata, e anche We Were Liars - L'estate dei segreti perduti, la nuova serie Prime Video che promette di diventare l'appuntamento perfetto per chi cerca misteri adolescenziali, drammi familiari e colpi di scena inaspettati. Sviluppata da Julie Plec e Carina Adly Mackenzie, le menti dietro The Vampire Diaries, questa serie adatta il romanzo psicologico del 2014 di E. Lockhart, portando sullo schermo una storia di bugie, segreti e tragedie che si consumano in un'isola privata dove il privilegio nasconde oscurità insospettabili. Tre cugini e il loro migliore amico trascorrono ogni estate sull'isola di proprietà della loro famiglia. Sono i Liars, come amano chiamarsi.

Ma durante una di queste estati, qualcosa di terribile accade a Cadence, la protagonista. Il problema è che lei non ricorda cosa sia successo, e nessuno sembra volerle dire la verità., quello che i ragazzi chiamano affettuosamente "Estate 16" ed "Estate 17", costruendo lentamente un puzzle che si completerà solo nell'ultimo episodio.. Certo, c'è tutto il repertorio classico del genere: le ville sontuose, i segreti di famiglia che potrebbero rovinare reputazioni costruite in generazioni, l'angst adolescenziale portato all'estremo.

Ma sotto la superficie patinata batte un cuore che affronta temi sorprendentemente maturi e rilevanti. La serie non ha paura di sporcarsi le mani con questioni pesanti. Trauma generazionale, razzismo esplicito, privilegi della ricchezza portati all'eccesso, patriarchi tossici che controllano ogni aspetto della vita familiare. Sono tutti argomenti che vengono esplorati con vari gradi di profondità negli otto episodi disponibili. Inevitabilmente, alcuni temi ricevono più attenzione di altri, ma il merito va riconosciuto già solo per aver tentato di navigare acque così complesse in un formato relativamente breve. Ciò che davvero distingue We Were Liars dai teen drama disponibili sulle piattaforme streaming (come questo, che ha rivoluzionato il genere) è il modo in cui affronta il lutto.

Non è solo un mistero da risolvere con ragazzi al posto degli adulti. È una riflessione cruda e autentica sul dolore, sulla perdita, su come la sofferenza possa plasmare e deformare le persone. Tra i colpi di scena e le rivelazioni shock, la serie riesce a toccare corde emotive genuine, quelle che ti fanno venire un groppo in gola perché riconosci qualcosa di universalmente vero nell'esperienza dei personaggi. I giovani attori protagonisti riescono a dare vita ai loro personaggi con una profondità che eleva il materiale, rendendo il dramma più coinvolgente e il dolore più tangibile. Mentre gli adulti della serie sono interpretati efficacemente, i loro personaggi sono costruiti per essere così detestabili che guardarli sullo schermo diventa quasi un esercizio di sopportazione.



È il tipo di serie che ti tiene incollato allo schermo anche quando riconosci i suoi difetti, perché sotto quegli strati di privilegio e segreti c'è qualcosa di genuinamente umano. Un'esplorazione del dolore, della colpa, di come i traumi si trasmettano attraverso le generazioni e di quanto sia difficile spezzare certi cicli familiari tossici. Con una spiaggia bellissima sullo sfondo e quattro ragazzi che, nonostante tutto, cercano solo di capire chi sono e cosa vogliono diventare. Per gli amanti del genere, è un viaggio che vale la pena intraprendere.