Casinò arriva su Netflix: perché il film di Martin Scorsese è un capolavoro che merita una seconda occasione

Gli abbonati Netflix possono finalmente recuperare uno dei film più incompresi della filmografia di Martin Scorsese. Casinò, uscito nel 1995, rappresenta il terzo capitolo della trilogia criminale del regista italoamericano insieme a Robert De Niro e Joe Pesci, dopo il monumentale Quei bravi ragazzi. Eppure, per trent'anni questo affresco violento e ipnotico su Las Vegas e il crimine organizzato è rimasto nell'ombra del suo predecessore, etichettato frettolosamente come una "rilettura sbiadita" dello stesso materiale.



L'arrivo, due giorni fa, sulla piattaforma coincide con un momento particolare per De Niro. Appena due mesi fa, il suo ultimo crime movie The Alto Knights ha trovato una seconda vita su HBO Max dopo un flop al botteghino che gli era valso un misero 40% su Rotten Tomatoes. Il pubblico streaming, evidentemente, ha saputo riconoscere qualità che le sale cinematografiche avevano ignorato. E forse è arrivato il momento di fare lo stesso con Casino.



La saga delle tre ore ambientata nei casinò di Las Vegas racconta l'ascesa e la caduta di Sam "Ace" Rothstein, gestore di casinò controllato dalla mafia interpretato da De Niro, e del suo amico d'infanzia e spietato esecutore Nicky Santoro, ruolo affidato a un Joe Pesci al culmine della propria intensità recitativa. Sharon Stone completa il triangolo esplosivo nei panni di Ginger McKenna, moglie di Ace e anima tormentata che innesca la spirale autodistruttiva dei protagonisti.

Casinò - NETFLIX





All'epoca dell'uscita, i critici riconobbero le performance stellari e lo stile visivo travolgente di Scorsese, ma bocciarono il film per mancanza di originalità. Come poteva competere con Quei bravi ragazzi, uscito appena cinque anni prima con la stessa squadra creativa? La tiepida accoglienza si riflesse nella stagione dei premi: l'unica nomination agli Oscar fu quella di Sharon Stone come miglior attrice protagonista. Niente per Scorsese, niente per De Niro, niente per Pesci.



Eppure i numeri raccontano una storia diversa da quella che il mito cinefilo ha cristallizzato. Casinò vanta un 79% di gradimento su Rotten Tomatoes, appena cinque punti percentuali sotto Heat, l'altro grande crime movie di De Niro del 1995 diretto da Michael Mann, oggi considerato un classico indiscusso. Entrambi restano comunque dietro al 93% di Quei bravi ragazzi, ma il divario non è così abissale come la reputazione suggerirebbe.



A proposito di Heat, proprio in questi giorni sono emersi aggiornamenti sul sequel-prequel Heat 2 che Michael Mann vorrebbe girare nel corso del 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, Adam Driver, Christian Bale e Leonardo DiCaprio sarebbero stati scelti per il cast. L'interesse attorno al progetto dimostra quanto quella stagione criminale di metà anni Novanta resti vivida nell'immaginario collettivo.



Tornando a Casinò, vale la pena chiedersi: cosa rende questo film diverso da Quei bravi ragazzi, oltre all'ambientazione desertica invece che newyorkese? La risposta sta nella complessità tematica e nella costruzione dei personaggi. Dove Quei bravi ragazzi celebrava l'energia caotica della vita mafiosa attraverso momenti shock e figure sopra le righe, Casinò utilizza la propria ambientazione e le relazioni complicate tra i protagonisti per esplorare l'inevitabile natura autodistruttiva del crimine.



Sam Rothstein non è Henry Hill. Non è un ragazzino affascinato dal potere della malavita che si ritrova dentro un mondo più grande di lui. Ace è un professionista consumato, un matematico del gioco d'azzardo che gestisce milioni di dollari con precisione chirurgica. La sua tragedia non nasce dall'ingenuità, ma dall'hybris di credere di poter controllare il caos umano con la stessa freddezza con cui calcola le probabilità al tavolo verde. Quando l'amore tossico per Ginger e l'amicizia fratricida con Nicky iniziano a erodere il suo impero perfetto, assistiamo a qualcosa di più stratificato di un semplice racconto di ascesa e caduta.



Il film di Scorsese offre anche uno spaccato storico sulla trasformazione di Las Vegas da paradiso del crimine organizzato a parco a tema per famiglie gestito da corporation. La narrazione in voce fuori campo, un marchio di fabbrica del regista, questa volta non serve solo a raccontare gli eventi ma a tracciare l'evoluzione di un'intera città. Le immagini delle demolizioni degli storici casinò negli anni Novanta, sostituiti da mega-resort a tema, suggellano visivamente la fine di un'era.



Visivamente, Casinò è forse il lavoro più barocco e coreografato di Scorsese. Le steadicam che fluttuano attraverso i corridoi dei casinò, i ralenti che trasformano le esplosioni in balletti mortali, la fotografia saatura di neon e velluto rosso creano un'esperienza sensoriale che Quei bravi ragazzi, più crudo e documentaristico, non aveva. È cinema come opera totale, dove ogni inquadratura comunica eccesso, decadenza, splendore malato.



La violenza in Casinò non è mai gratuita, ma sempre funzionale al racconto della brutalità insita nel mondo rappresentato. La scena della morsa, diventata tristemente iconica, non è lì per scioccare ma per mostrare senza filtri il prezzo del tradimento in quell'universo. E la conclusione, con i protagonisti che affrontano destini diversi ma ugualmente desolanti, risuona proprio perché è stata guadagnata attraverso tre ore di sviluppo caratteriale meticoloso.



Forse il vero problema di Casino è sempre stato il tempismo. Uscito nello stesso anno di Heat e appena cinque anni dopo Quei bravi ragazzi, sembrava saturare un mercato già pieno di crime saga stellari. Il pubblico non era pronto per un'altra immersione di tre ore nel crimine organizzato firmata Scorsese-De Niro. Ma trent'anni dopo, con il distacco necessario per apprezzarlo come opera autonoma e non come ripetizione, Casino merita una rivalutazione.



L'approdo su Netflix offre l'occasione perfetta. Senza l'impegno di una sala cinematografica, senza il peso del confronto immediato con altre uscite, il film può finalmente essere visto per quello che è: non un Quei bravi ragazzi minore, ma un'opera complementare che esplora le stesse ossessioni da una prospettiva più matura e pessimista. Un film che guarda al sogno americano non attraverso gli occhi di chi vuole entrarci, ma di chi l'ha già conquistato e ora lo vede sgretolarsi tra le dita.



