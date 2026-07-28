Chi è Nemo e cosa c'entra con la morte di Sofia: la nuova serie Rai dal creatore di Mare Fuori

Pubblicazione: 28 luglio alle 15:30

Trieste si trasforma ancora una volta in un grande set cinematografico. Per sette settimane le strade, i palazzi e i licei della città giuliana ospitano le riprese di Nemo - Chi ha ucciso Sofia, nuova serie Rai Fiction composta da sei episodi che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di thriller psicologici. Una coproduzione Rai Fiction - Filmmaster che conferma il Friuli Venezia Giulia come territorio d'elezione per le grandi produzioni audiovisive nazionali, grazie anche al supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission e PromoTurismoFvg.



Dietro la macchina da presa c'è Carmine Elia, uno dei registi più stimati del panorama seriale italiano contemporaneo. Il suo curriculum parla chiaro: dalla prima stagione di Mare Fuori a La Porta Rossa, passando per Belcanto e Sara – La donna nell'ombra, Elia ha dimostrato di saper maneggiare con maestria storie dove il dramma personale si intreccia con atmosfere noir e investigative. Non è nemmeno la prima volta che lavora in regione: proprio qui aveva già diretto la prima stagione de La Porta Rossa, costruendo quella cifra stilistica cupa e magnetica che i fan della serie ricordano bene.





La trama di Nemo gioca su un setup narrativo potente. Flavio, interpretato da Giacomo Giorgio, è un ex criminale che non crede alla versione ufficiale della morte di sua sorella Sofia. Suicidio, dicono tutti. Ma lui non ci sta. Convinto che dietro quella tragedia si nasconda qualcosa di più oscuro, Flavio decide di infiltrarsi nel prestigioso liceo frequentato dalla ragazza fingendosi un insegnante. L'obiettivo è chiaro: scoprire la verità, interrogare studenti e colleghi, ricostruire gli ultimi giorni di Sofia. Ma ogni passo avanti lo porta a scontrarsi con una figura enigmatica che si cela dietro il nome di Nemo, presenza misteriosa che sembra tirare i fili di una storia molto più complessa di quanto appaia.



Accanto a Giacomo Giorgio, il cast vanta nomi di peso come Alessandra Mastronardi e Federica Sabatini, mentre la sceneggiatura porta la firma di un team rodato composto da Maurizio Careddu, Vittorio Testa, Adil Bellafqih, Jenny Bertoldo e Francesco Tosco. Un gruppo di autori che ha dimostrato di saper costruire personaggi sfaccettati e dialoghi serrati, elementi fondamentali per una serie che punta tutto sulla suspense e sul mistero. L'appuntamento con Nemo - Chi ha ucciso Sofia è previsto sui canali Rai, anche se la data di messa in onda non è ancora stata ufficializzata, ma considerato che nei palinsesti Rai per l'autunno non è stata menzionata, è probabile che arrivi non prima del 2027.