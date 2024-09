Chris Columbus ricorda come la fama di Macaulay Culkin abbia influenzato il casting di Harry Potter

Pubblicazione: 19 settembre alle 11:21

Nella sua lunga carriera, il regista Chris Columbus ha avuto a che fare con due tra i più famosi bambini prodigio al cinema: Macaulay Culkin con Mamma ho perso l'aereo e Daniel Radcliffe con la saga di Harry Potter, di cui ha diretto i primi due capitoli. Apparendo nel documentario Child Star (via EW), il cineasta ha raccontato come la fama ottenuta a sorpresa dal protagonista del primo film lo ha aiutato nel casting del secondo:

Durante le riprese del primo Mamma ho perso l'aereo, il film non interessava a nessuno, ma nel corso di un anno Macaulay Culkin è diventato inaspettatamente una grande star. Non come Harry Potter, che si sapeva avrebbe potuto avere un successo straordinario.

[Durante il processo di casting] ho dovuto mettermi i paraocchi perché era l'unica cosa che sentivo da tutte le parti. Per strada, nei pub, ovunque, la gente chiedeva: "Chi prenderai nel cast? Chi sarà Harry Potter?”. Abbiamo dovuto riportare tutto questo all'attore e ai suoi genitori dicendo che le cose si sarebbero fatte intense.

I film sul mago avevano infatti alle spalle i best-seller di J.K. Rowling, i cui fan avevano grandi aspettative su chi avrebbe interpretato il protagonista:

Io vengo dalla classe operaia e mi è capitato un paio di volte con i bambini attori di famiglie appartenenti alla classe operaia di vederli diventare all'improvviso i capofamiglia, quelli che dovevano portare il pane int avola. Improvvisamente ho capito che i genitori dovevano essere una parte importante [del processo di casting]. Non potevo permettere che [un attore bambino] tornasse a casa in un ambiente molto instabile, per il bene del film. Non ne sarebbe valsa la pena. Era importante scegliere i genitori come i bambini.

Columbus ha rivelato di aver “sentito un'enorme responsabilità” nel garantire che i giovani interpreti “sapessero a cosa andavano incontro”, sottolineando come Radcliffe avesse firmato per più film contemporaneamente, a differenza di Culkin. "Questo sarà il resto della tua vita come bambino prodigio, questa sarà la tua eredità e dovrai imparare a conviverci”. Poi ha aggiunto:

Ricordiamo che è in corso la pre-produzione della serie su Harry Potter, e al momento i realizzatori stanno proprio cercando gli interpreti dei giovani protagonisti: qui maggiori dettagli.