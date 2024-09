Harry Potter, aperto il casting per la serie tv: si cercano i nuovi Harry, Ron ed Hermione!

Con un annuncio ufficiale sul sito WizardingWorld.com, Warner Bros. Discovery ha lanciato il casting della serie tv di Harry Potter. Nella comunicazione si segnala, peraltro, che i giovani attori dovranno essere disponibili ad aprile 2025, quando a questo punto presumiamo inizieranno le riprese.

Il casting è aperto ai residenti del Regno Unito e dell'Irlanda, ed è relativo ad attori di un'età compresa tra i 9 e gli 11 anni.

Questo l'annuncio:

La prossima serie originale HBO, Harry Potter, è alla ricerca dei suoi tre giovani protagonisti. Oggi è stato annunciato un casting aperto per i residenti del Regno Unito e dell'Irlanda! Ecco cosa devi sapere e come partecipare.

La ricerca dei prossimi Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger è ufficialmente iniziata!

Oggi è stato annunciato un casting aperto per i residenti del Regno Unito e dell'Irlanda per la nuova serie originale HBO tratta da Harry Potter. La serie sta cercando ufficialmente attori di età compresa tra i 9 e gli 11 anni ad aprile 2025 per interpretare i ruoli principali. I candidati devono essere residenti nel Regno Unito o in Irlanda per essere considerati e, naturalmente, la candidatura deve essere presentata da un genitore o tutore legale.

La serie TV, che sarà un adattamento fedele dei libri di Harry Potter di J.K. Rowling, ha recentemente trovato il suo showrunner – Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod dirigerà diversi episodi e sarà produttore esecutivo. Si uniscono agli altri produttori esecutivi J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV e David Heyman di Heyday Films.

Conosci qualcuno che sarebbe perfetto per Hogwarts?

Puoi trovare maggiori informazioni sul casting aperto sul sito Cast It.

Siamo impegnati a garantire un casting inclusivo e diversificato. Per ogni ruolo, invitiamo a proporre attori qualificati, senza considerare etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge, a meno che non venga specificato diversamente.