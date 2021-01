ricorda, emozionandosi, la scena “Avengers, uniti!”.

Vi abbiamo già parlato del numero celebrativo di Empire curato da Edgar Wright e dedicato alla magia di quel luogo che, al momento, non è possibile frequentare in Europa e in buona parte d’America: il cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Fra i protagonisti di questa edizione speciale di Empire c’è anche Chris Evans, l’interprete di Captain America nell’Universo Cinematografico della Marvel che, nell’edizione cartacea (via ScreenRant) del magazine, ricorda così l’emozione provata nel momento in cui il suo personaggio impugna il Mjolnir nella battaglia finale di Avengers: Endgame.

La prima volta che ho visto Avengers: Endgame è stata alla premiere. Normalmente vedo con molto anticipo i film ai quali lavoro e raramente li riguardo alle premiere, provo troppa ansia. Ma comparendo nell’ultimo capitolo di un viaggio durato dieci anni, volevo avere la stessa esperienza del pubblico con il film. E quando Cap ha impugnato il Mjolnir il cinema è andato letteralmente fuori di testa. Anche se io sapevo benissimo che quel momento sarebbe arrivato, mi sono realmente emozionato. Nelle settimane successive, parenti e amici hanno continuato a mandarmi clip prese nei cinema qua e là per il mondo con la gente che sbroccava collettivamente in quel passaggio. Vedere quelle reazioni, avere la consapevolezza di essere così fortunato da essere diventato parte dei ricordi di così tante persone, mi fa provare un senso di orgoglio e gratitudine che non riuscirò mai a esprimere adeguatamente a parole. In quei momenti non sono un attore e neanche un adulto: sono di nuovo un ragazzino completamente rapito dalla magia e dal potere del cinema. Dannazione, mi sta venendo di nuovo il groppo in gola.

