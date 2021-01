Che i rapporti trae la Warner Bros si fossero incrinati dopo la decisione unilaterale di WarnerMedia di distribuire tutti i propri film del 2021 in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max era abbastanza chiaro, a giudicare dal tono delle dichiarazioni e dei commenti rilasciati dal regista nel mese di dicembre.

Ora però il Wall Street Journal rivela che la cosa avrà un risvolto molto pratico: è infatti molto improbabile che il regista continui a lavorare con la major, portando a conclusione una partnership ventennale. L’ultimo film di Nolan a non essere distribuito dalla major è stato infatti Memento, nel 2001. Da allora la Warner ha portato in sala la trilogia del Cavaliere Oscuro, The Prestige (insieme alla Buena Vista), Inception, Interstellar, Dunkirk e Tenet.

Nolan al momento non ha progetti ufficiali in sviluppo, ma appare scontato che proporrà il suo prossimo film a un’altra major. Meno probabile – ma non da escludere – il fatto che la casa di produzione del regista e della moglie Emma Thomas, la Syncopy, sigli un accordo di prelazione con qualche colosso. Per la Warner, comunque, si tratterebbe di una perdita non indifferente non solo perché Nolan è un regista con un forte seguito e in grado di garantire notevoli incassi a livello globale anche con progetti originali (una rarità a Hollywood), ma anche in termini di prestigio.

Vi terremo aggiornati!

Via: ThePlaylist