Clayface, un famoso attore di Breaking Bad aveva un ruolo molto più importante: ecco perché è stato tagliato

Pubblicazione: 25 ottobre alle 10:00

Clayface nasconde una sorpresa che molti spettatori potrebbero non aver nemmeno notato: un celebre attore di Breaking Bad avrebbe dovuto avere un ruolo decisamente più importante nel film, ma quasi tutte le sue scene sono state eliminate. A rivelarlo è stato il regista James Watkins, che ha raccontato come una precisa scelta narrativa abbia trasformato una parte inizialmente significativa in un cameo di pochissimi istanti. Attenzione, però: proseguendo nella lettura saranno presenti spoiler su una delle apparizioni a sorpresa di Clayface. Un retroscena particolarmente curioso, che dimostra quanto un film possa cambiare anche dopo la conclusione delle riprese.

Arrivato nelle sale statunitensi il 23 ottobre 2026,racconta le origini di uno dei più inquietanti avversari di Batman, scegliendo un'impostazione decisamente più vicina all'horror che al tradizionale cinecomic. Il protagonista è, interpretato da, un attore che, dopo essere stato sfigurato, cerca disperatamente di recuperare il proprio aspetto attraverso un trattamento sperimentale. Le conseguenze, però, lo trasformano in qualcosa di completamente diverso, trascinandolo in una storia dominata dall'ossessione e dalla vendetta. Inizialmente, il film, dedicando particolare attenzione al rapporto con suo padre.

Ed è proprio qui che entrava in gioco Aaron Paul. L'attore di Breaking Bad interpreta infatti Jimmy Hagen, il padre del protagonista, un personaggio che avrebbe dovuto comparire in diverse sequenze ambientate durante l'infanzia di Matt. Le scene erano state effettivamente girate, ma durante il montaggio Watkins ha deciso di modificare l'impostazione del racconto. Intervistato da Entertainment Weekly, il regista ha spiegato che il problema non riguardava l'interpretazione di Paul, ma il significato che quelle sequenze attribuivano alla trasformazione del protagonista.

Clayface, fonte: Warner Bros.

Nella versione iniziale, infatti, la storia sembrava suggerire che il comportamento di Matt fosse soprattutto una conseguenza dei traumi vissuti durante l'infanzia. Watkins ha però cominciato a chiedersi se non fosse più interessante raccontare un uomo apparentemente normale, progressivamente consumato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta. Una scelta che ha cambiato profondamente il peso del personaggio interpretato da Aaron Paul. Secondo il regista, il tema della vendetta avrebbe permesso al pubblico di riconoscersi maggiormente nel protagonista, senza dover necessariamente condividere le sue esperienze familiari.

Chiunque, infatti, può comprendere la frustrazione provocata da un'ingiustizia e il desiderio di reagire, anche se nella realtà nonha quindi preferito concentrarsi sulle scelte compiute da Matt nel presente, evitando di spiegare ogni suo comportamento attraverso il rapporto con il padre. Il risultato è stato il taglio di quasi tutti i flashback girati con Paul. Da personaggio inizialmente importante,è diventato così una presenza brevissima, riconoscibile soltanto in una sequenza legata alla parte conclusiva del film.

Il regista ha descritto l'apparizione come una sorta di piccolo easter egg, destinato soprattutto agli spettatori più attenti. Nonostante questo, ha chiarito che il personaggio conserva comunque un significato nella storia, rappresentando un richiamo al passato di Matt e alla sua volontà di non ripetere gli errori paterni. La decisione si collega anche alla particolare interpretazione di Clayface proposta dal film. Watkins non voleva raccontare semplicemente la nascita di un supercriminale, ma mostrare come una persona possa lasciarsi trascinare sempre più lontano dai propri principi.

Breaking Bad, fonte: AMC

Matt non viene presentato come un individuo malvagio fin dall'inizio. È piuttosto un uomo che, dopo aver subito un'ingiustizia, scopre di possedere capacità straordinarie e comincia a utilizzarle per soddisfare i propri impulsi più oscuri. In questo contesto, il desiderio di vendetta diventa più importante delle ferite del passato, ed è proprio per rafforzare questa impostazione che il regista ha deciso di sacrificare gran parte delle scene con Aaron Paul. Una scelta che lascia inevitabilmente una domanda: il pubblico potrà mai vedere il materiale eliminato?

Al momento, né è stata confermata l'esistenza di una versione estesa del film. Non si può comunque escludere che alcuni contenuti possano essere recuperati in futuro. Per ora, dunque, la partecipazione dell'attore di. Un destino curioso per un interprete che avrebbe dovuto contribuire in maniera molto più significativa alla storia del protagonista. Eppure,, eliminare quelle scene era necessario per rendere Clayface un racconto più efficace.

Aaron Paul aveva girato un ruolo ben più ampio, ma il regista ha preferito rinunciare a gran parte della sua interpretazione pur di raccontare una storia diversa in Clayface, che racconta la vita horror di un villan. Una decisione che dimostra quanto un film possa cambiare anche dopo la fine delle riprese, lasciando talvolta quasi invisibile persino un attore conosciuto in tutto il mondo.