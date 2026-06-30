Cuba Gooding Jr., Ed Harris e la storia vera di un'amicizia, in questo indimenticabile film su Netflix

Pubblicazione: 30 giugno alle 16:00

Ci sono storie che nascono nei luoghi più improbabili. Quella di Radio è una di queste: un campo di football americano in una piccola città del South Carolina, dove un ragazzo con disturbi mentali e un allenatore determinato hanno scritto una pagina indimenticabile di inclusione e umanità. Il film "Mi chiamano Radio", diretto da Mike Tollin nel 2003 e disponibile su Netflix, porta sul grande schermo questa vicenda autentica, trasformando un episodio di cronaca locale in un racconto universale che continua a commuovere il pubblico a distanza di oltre vent'anni.



Il protagonista è James Robert "Radio" Kennedy, interpretato da un intenso Cuba Gooding Jr., un giovane con disabilità intellettive che vive ai margini della comunità. Il suo soprannome deriva dalla passione per le radio portatili, che spinge in un carrello della spesa mentre vaga per le strade della città. La vita di Radio scorre nell'ombra, tra l'indifferenza e talvolta la crudeltà dei suoi concittadini, fino all'incontro che cambierà tutto.



Harold Jones, coach della squadra di football della T.L. Hanna High School, è l'uomo che decide di rompere le barriere invisibili che separano Radio dal resto del mondo. Ed Harris veste i panni di questo allenatore che non si limita a insegnare schemi di gioco, ma diventa un vero mentore per il ragazzo. La decisione di far entrare Radio nella sua squadra non è solo un gesto di carità, ma un atto rivoluzionario che sfida i pregiudizi di un'intera comunità.

Il film racconta questa trasformazione con una delicatezza rara. Radio passa dall'essere un ragazzo timido, spesso oggetto di scherzi crudeli, a diventare una presenza fissa agli allenamenti e alle partite. Il suo entusiasmo contagioso, la sua genuina passione per lo sport e la sua capacità di creare legami autentici lo trasformano gradualmente in un simbolo della squadra e, per estensione, dell'intera città.



La sceneggiatura non nasconde le difficoltà del percorso. Il coach Jones deve affrontare le resistenze dei genitori preoccupati, le critiche di chi vede in Radio una distrazione per i giovani atleti, le tensioni con la dirigenza scolastica. Alfre Woodard interpreta la preside Daniels, figura complessa che deve bilanciare le regole istituzionali con l'evidenza di un esperimento sociale che sta funzionando oltre ogni aspettativa.



La regia di Mike Tollin, veterano del cinema sportivo e dei documentari, trova il giusto equilibrio tra il dramma umano e l'ambientazione nel mondo del football. Le scene sul campo non sono semplici intermezzi spettacolari, ma momenti essenziali della narrazione: è lì che Radio impara il senso dell'appartenenza, della disciplina, del contribuire a qualcosa più grande di sé.

Ciò che rende "Mi chiamano Radio" particolarmente efficace è la sua autenticità. La storia vera di James Robert Kennedy è documentata e il vero Radio è rimasto una figura amata nella comunità di Anderson, South Carolina, continuando a frequentare la squadra di football fino alla sua morte nel 2019. Il film costruisce un ritratto credibile di come una persona possa fare la differenza nella vita di un'altra. Cuba Gooding Jr., già premio Oscar per "Jerry Maguire", ha studiato attentamente i movimenti e i comportamenti del vero Radio, costruendo un personaggio che evita gli stereotipi e restituisce dignità e complessità alla rappresentazione della disabilità sullo schermo.