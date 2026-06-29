Il primo trailer di Cyberpunk Edgerunners 2: violenza estrema e quell'omaggio a Ghost in the Shell e Akira

Pubblicazione: 29 giugno alle 19:22

A poche ore dall'annuncio del periodo di uscita della seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners 2, ecco che Netflix e Studio Trigger decidono di lasciare gli spettatori di sasso mostrando le prime immagini della serie con un primo trailer che omaggia l'animazione anni '90 di Akira e Ghost in the Shell per lo stile visivo retro, ma che mostra anche qualcosa di nuovo. La violenza estrema e quelli che saranno i nuovi protagonisti in azione.



La seconda stagione abbandona completamente i protagonisti della serie originale per seguire un equipaggio inedito di disadattati, ognuno con le proprie cicatrici e i propri demoni. Si tratta infatti di una storia standalone di dieci episodi che si muove nello stesso mondo distopico ma con facce nuove destinate, con ogni probabilità, a un destino altrettanto tragico.



Il cast di personaggi presentato nel teaser include Weak Kingsley, un veterano dell'Edgerunning interpretato da Kentaro Tone, Roman Carax, aspirante giornalista con la voce di Momoka Terasawa che sembra documentare ossessivamente gli eventi con la sua camera, D, un Netrunner assetato di vendetta doppiato da Koki Uchiyama, e Talia Yang, una Corpo con un debole per il sangue a cui presta voce Akari Kitō.





La trama rimane volutamente nebulosa, ma il trailer lascia intravedere come Roman incrocerà ripetutamente il cammino degli altri tre durante le loro imprese violente. E quando diciamo violente, intendiamo esattamente quello: le sequenze mostrate non risparmiano dettagli brutali, confermando che Studio Trigger non ha intenzione di ammorbidire il tono per questa seconda iterazione.



La premessa dovrebbe toccare direttamente il cuore tematico dell'universo Cyberpunk: in un mondo dove la violenza è diventata intrattenimento di massa e le vite umane sono merce di scambio, come si fa a essere qualcosa di più di un semplice contenuto virale prima della morte? La serie sembra voler esplorare questo interrogativo attraverso gli occhi di Roman, il cui ruolo di documentarista potrebbe fungere da specchio critico sulla natura voyeuristica della società di Night City.

Poster di Cyberpunk Edgerunners 2, fonte: Netflix





La prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners era diventata un fenomeno inaspettato nel 2022, catalizzando una nuova ondata di giocatori verso Cyberpunk 2077 e dimostrando come un prodotto derivato ben fatto possa non solo sostenere ma addirittura rilanciare la proprietà intellettuale di origine. La storia di David Martinez e Lucy aveva colpito nel segno grazie a una narrazione emotivamente devastante, un'animazione dinamica e una colonna sonora memorabile.



Il trailer suggerisce che l'approccio visivo rimarrà fedele all'identità dello studio giapponese, con inquadrature dinamiche, uso espressivo del colore e una rappresentazione della violenza che non cerca di addolcire la realtà di Night City. Le sequenze mostrate alternano momenti di azione frenetica a istanti di quiete carica di tensione, una firma stilistica che aveva caratterizzato anche la prima stagione.



Cyberpunk: Edgerunners 2 arriverà su Netflix nell'autunno del 2026, come comunicato nelle scorse ore da Netflix. Per gli appassionati dell'universo di CD Projekt Red e per chi aveva pianto davanti al finale della prima stagione, prepararsi emotivamente potrebbe non bastare. Night City non fa prigionieri, e questo nuovo equipaggio di "condannati" sembra destinato a confermarlo ancora una volta.