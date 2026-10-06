Da Il trono di spade a guardia del corpo: Richard Madden protagonista della serie record di Netflix

Pubblicazione: 06 ottobre alle 17:00

No, non stiamo parlando del celebre film con Whitney Houston e Kevin Costner. Bodyguard è un'altra storia, più oscura, più complessa, più europea. Una miniserie britannica che ha fatto tremare il Regno Unito nel 2018, totalizzando con l'episodio finale un record che mancava da un decennio: 10,4 milioni di telespettatori incollati allo schermo. Numeri che in un'epoca di frammentazione televisiva suonano quasi anacronistici, degni dei tempi d'oro della tv generalista. Prima di approdare su Netflix, dove ha replicato il successo a livello internazionale, la serie è stata prodotta da BBC One e ha dimostrato che il thriller politico all'europea può ancora competere con le produzioni americane. Ora, dopo il passaggio sulla piattaforma streaming, la miniserie composta da sei episodi è arrivata anche in chiaro su Rai3, trasmessa al ritmo di due puntate a settimana a partire dal luglio 2020.





Al centro della storia c'è David Budd, interpretato da Richard Madden.. Madden costruisce un personaggio straziante: un sergente di polizia ed eroico veterano dell'esercito britannico, reduce dalle guerre in Medio Oriente e afflitto da un devastante disturbo da stress post-traumatico. Ora lavora nel comando di protezione Specialist Protection del Metropolitan Police Service di Londra, cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita.. Ma soprattutto rappresenta tutto ciò che David ha imparato a disprezzare: la guerra come strumento politico, la violenza istituzionalizzata, le decisioni che mandano uomini come lui a morire in terre lontane per interessi che spesso sfuggono alla comprensione.Questa è la premessa che innesca un meccanismo narrativo potente quanto disturbante.Dove finisce il senso del dovere e dove comincia il tradimento dei propri valori? Sono domande che la serie pone senza offrire risposte facili, accompagnando lo spettatore in un viaggio dove la linea tra bene e male si fa sempre più sfumata.. L'attrazione nasce dall'ossimoro, dal fatto che due persone così distanti ideologicamente finiscano per riconoscersi come esseri umani complessi, entrambi vittime e complici di un sistema più grande di loro. È un amore impossibile, nato nelle circostanze sbagliate, che aggiunge ulteriori strati di tensione a una narrazione già di per sé esplosiva.

Perché Bodyguard non è solo una storia d'amore proibita in un contesto istituzionale. È un thriller politico nel senso più puro del termine, dove complotti, raggiri e piani segreti si intrecciano in una danza sempre più serrata. David si trova a dover discernere chi sono i veri nemici, chi sta tramando nell'ombra, se Julia stessa potrebbe essere parte di un gioco più grande. E mentre lui cerca risposte, la sua stessa salute mentale viene messa a dura prova, con il disturbo post-traumatico che riemerge nei momenti meno opportuni, minacciando di compromettere tutto. La serie funziona perché riesce a bilanciare l'azione pura con la riflessione psicologica. Mercurio sa che un thriller contemporaneo non può limitarsi a mostrare inseguimenti e sparatorie. Deve scavare nelle conseguenze della violenza, nel modo in cui essa trasforma chi la subisce e chi la perpetra. David Budd è l'incarnazione perfetta di questa contraddizione: un eroe che non riesce a essere eroico, un protettore che potrebbe trasformarsi in minaccia, un uomo che cerca la pace ma è continuamente risucchiato nella guerra.



