Da Netflix a Disney+: i 7 film in arrivo in streaming nel 2026 (già disponibili e prossimi all'uscita)

Pubblicazione: 24 marzo alle 21:04

Il 2026 si sta rivelando un anno cruciale per l'industria dello streaming. I grandi studios cinematografici continuano ad accelerare il passaggio delle loro produzioni più ambiziose dalle sale ai servizi digitali, riducendo drasticamente le finestre temporali che un tempo separavano l'esperienza cinematografica da quella domestica. Non si tratta più di un esperimento o di una strategia emergenziale: lo streaming è diventato il cuore pulsante della distribuzione cinematografica moderna.



La competizione per accaparrarsi abbonati è feroce. Netflix, Disney+, Peacock e HBO Max si contendono i titoli più prestigiosi, consapevoli che un singolo blockbuster può fare la differenza nei numeri trimestrali. Il risultato è un calendario ricchissimo di uscite che spaziano dai musical ai film horror, dalla fantascienza ai drammi d'autore, dalle saghe epiche ai sequel tanto attesi. Per gli spettatori, questo significa una cosa sola: non è mai stato così semplice accedere al cinema di qualità senza muoversi dal proprio salotto.

1. Wicked: For Good

Wicked: For Good - Universal Pictures

Wicked: For Good segna uno dei debutti più rilevanti dell'anno su Peacock ed è uscito in streaming il 20 marzo. Il secondo capitolo della monumentale trasposizione del musical conclude la storia di Elphaba e Glinda, offrendo il climax emotivo e narrativo che il pubblico attendeva da mesi. Dopo una solida performance al botteghino, la rapida transizione alla piattaforma garantisce a un pubblico ancora più vasto la possibilità di immergersi nello spettacolo comodamente da casa.



I numeri musicali elaborati e la scenografia su larga scala del film si prestano perfettamente a visioni ripetute, caratteristica che ne fa un asset prezioso per Peacock. L'arrivo di questo titolo rafforza significativamente il catalogo della piattaforma, posizionandola come concorrente credibile in un anno già straordinariamente affollato di uscite di alto profilo.

2. Peaky Blinders: The Immortal Man

The Immortal Man - Netflix

La stessa data vede anche il debutto globale su Netflix di Peaky Blinders: The Immortal Man, la prosecuzione cinematografica della celebre serie britannica che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Cillian Murphy torna nei panni di Tommy Shelby in una narrazione che espande la portata visiva e drammatica della saga originale. Ambientato sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, il film esplora l'eredità di Tommy, le conseguenze delle sue scelte passate e le dinamiche di una famiglia Shelby sempre più fratturata.



Il passaggio dal formato televisivo a quello cinematografico permette una storia più ampia e articolata, pur mantenendo quell'intensità character-driven che ha reso la serie un fenomeno culturale. La distribuzione simultanea su scala mondiale garantisce accessibilità immediata sia ai fan di lunga data che ai neofiti pronti a scoprire il prossimo capitolo della dinastia Shelby.

3. 28 anni dopo: Il tempio delle ossa

Il tempio delle ossa - Eagle Pictures

Il 31 marzo sarà la volta di 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, che approda su Netflix come secondo capitolo della nuova trilogia zombie firmata da Danny Boyle e Alex Garland. Il film prosegue l'eredità di uno dei franchise più influenti del cinema horror moderno, spingendosi ancora più avanti nel tempo rispetto all'epidemia originale. La narrazione segue Spike, adottato da un culto satanico ispirato a Jimmy Savile, mentre il dottor Kelson continua i suoi esperimenti sugli infetti.



Essendo produzioni Sony, i film della trilogia 28 anni dopo godono della prima finestra streaming su Netflix, strategia che garantisce alla piattaforma un vantaggio competitivo significativo. La portata globale di Netflix si sposa perfettamente con l'appeal universale di un franchise che ha ridefinito il genere zombie nei primi anni Duemila. In un momento storico in cui l'horror prospera sullo streaming, questo sequel rappresenta uno dei rilasci più attesi dell'anno per gli appassionati del genere.

4. Five Nights at Freddy's 2

Five Nights at Freddy's 2 - Blumhouse

Peacock torna protagonista il 3 aprile con Five Nights at Freddy's 2, sequel del sorprendente successo dell'adattamento videoludico. Il film amplia l'inquietante universo degli animatronic maledetti, approfondendo la mitologia che si cela dietro la Freddy Fazbear's Pizza. Ambientato un anno dopo il massacro del primo capitolo, il sequel vede Abby scoprire accidentalmente una nuova rete di mascotte assassine presso la location originale.



Come il predecessore, il film è stato accolto tiepidamente dalla critica ma ha entusiasmato i fan, confermando la formula vincente. La rapida transizione allo streaming si è rivelata particolarmente efficace per Peacock, soprattutto tra il pubblico giovane e gli appassionati di horror. Con una posta in gioco più alta e scenografie più elaborate, l'arrivo del sequel consolida ulteriormente la biblioteca di contenuti di genere della piattaforma.

5. Cime Tempestose

Cime Tempestose - Warner Bros.

A maggio è previsto l'approdo su HBO Max di Cime Tempestose, l'adattamento stilisticamente audace di Emerald Fennell del classico letterario di Emily Brontë. Margot Robbie e Jacob Elordi interpretano Catherine e Heathcliff in una versione che promette di reinventare la storia gotica per una nuova generazione. Warner Bros. seguirà la strategia di rilascio graduale già collaudata: prima le piattaforme premium digitali, probabilmente verso metà marzo, poi l'arrivo su HBO Max dopo circa due mesi e mezzo dall'uscita in sala.



Questo calendario riflette il pattern consolidato dello studio nell'ultimo anno, con le finestre PVOD che si aprono circa un mese dopo il debutto cinematografico, talvolta estendendosi fino a sette settimane. Il lancio su HBO Max a inizio maggio permetterebbe al film di recuperare slancio proprio all'avvio della stagione estiva, massimizzando visibilità e impatto culturale.



6. Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar: Fuoco e Cenere - 20th Century Studios

Giugno vedrà probabilmente l'arrivo su Disney+ di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga sci-fi di James Cameron. Dopo l'uscita teatrale di dicembre 2025, il film dovrebbe seguire una strategia simile a quella di Avatar: The Way of Water, mantenendo una lunga finestra cinematografica prima dello streaming. Una release digitale premium è attesa per marzo, offrendo un'opzione domestica anticipata rispetto al debutto in abbonamento.



Avatar 3 espande ulteriormente il mondo dei Na'vi, introducendo nuove minacce e conflitti in un ecosistema narrativo sempre più complesso. Considerando che i primi due capitoli si contendono il primato di film più redditizi di tutti i tempi, l'arrivo su Disney+ rappresenterà un momento cruciale per la piattaforma. Lo streaming garantirà accessibilità globale a uno degli eventi cinematografici del decennio, rendendo disponibile a milioni di case un'esperienza visiva senza precedenti.

7. The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu - Lucasfilm

Luglio dovrebbe segnare il debutto su Disney+ di The Mandalorian & Grogu, seguendo un modello di rilascio simile a quello di Solo: A Star Wars Story. Quel film impiegò diversi mesi per passare dalle sale allo streaming, suggerendo una finestra paragonabile per il nuovo progetto cinematografico di Lucasfilm. Il film prosegue le avventure di Din Djarin e Grogu, trasportando la narrazione serializzata di The Mandalorian in formato cinematografico senza tradirne le radici televisive.



La scelta di portare questi personaggi iconici sul grande schermo rappresenta una scommessa strategica per Disney, che punta a capitalizzare il successo clamoroso della serie originale espandendone al contempo la portata visiva. L'arrivo su Disney+ dopo la run teatrale permetterà alla piattaforma di beneficiare dell'hype accumulato, offrendo agli abbonati un titolo di punta della galassia Star Wars proprio nel cuore dell'estate.



Il panorama che emerge è quello di un'industria in piena trasformazione. Le finestre di distribuzione si accorciano, i confini tra cinema e streaming si sfumano, le strategie di rilascio diventano sempre più sofisticate e diversificate. Per il pubblico italiano e mondiale, il 2026 rappresenta un'opportunità senza precedenti: accedere a produzioni blockbuster di altissimo livello con una rapidità e una comodità impensabile solo pochi anni fa.