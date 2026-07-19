Dalla mente di Steven Knight, una serie su Prime Video che ribalta le regole dello spy thriller

Pubblicazione: 19 luglio alle 14:00

The Veil la miniserie su Prime Video in sei episodi si presenta come qualcosa di diverso nel panorama degli spy thriller: non un semplice racconto di spionaggio costellato di esplosioni e inseguimenti, ma un'indagine poetica ed epica sul potere, l'autonomia e le maschere che le donne devono indossare per sopravvivere in un mondo costruito per gli uomini. Creata da Steven Knight, la mente dietro Peaky Blinders, The Veil ribalta le convenzioni del genere ponendo due donne al centro di una partita a scacchi psicologica dove ogni mossa può essere letale. Non aspettatevi il solito agente che entra sparando in ogni stanza con la sicurezza di James Bond. Qui il vero campo di battaglia è la mente.



Elisabeth Moss interpreta Imogen Salter, un'agente dei servizi segreti. Imogen non è una macchina da guerra, anche se è perfettamente capace di infliggere danni considerevoli quando necessario. Il suo vero talento risiede altrove: nell'arte della manipolazione sociale, nella capacità di mimetizzarsi, di guadagnare la fiducia dei suoi obiettivi e di farli aprire senza nemmeno che se ne accorgano. È un'infiltrata, una camaleonte emotiva che gioca con le percezioni e le aspettative altrui. La sua missione più delicata la mette di fronte ad Adilah El Idrissi, interpretata da Yumna Marwan, una donna sospettata di essere un'operativa dell'ISIS.

Ma chi è davvero Adilah? Cosa sa? E soprattutto, cosa è disposta a fare? Queste domande costituiscono il motore narrativo della serie. Ogni conversazione tra le due protagoniste è un duello intellettuale, un gioco di specchi dove nessuna delle due rivela mai completamente le proprie carte. È proprio quando la serie si concentra su questo confronto tra Imogen e Adilah che raggiunge i suoi picchi migliori. La narrazione di Knight privilegia il dialogo alle sequenze d'azione, le scelte calcolate alle sparatorie, la tensione psicologica all'adrenalina pura. Certo, le scene d'azione ci sono, e sono realizzate con competenza per mantenere vivo il ritmo, ma i momenti davvero memorabili sono quelli in cui le due donne si studiano, si testano, cercano di capire dove finisce la verità e dove inizia la menzogna.

Elisabeth Moss, già consacrata come una delle attrici più intense della sua generazione grazie a The Handmaid's Tale e Mad Men, conferma ancora una volta il suo status di forza della natura. Riesce a trasmettere volumi di emozioni con uno sguardo, a costruire strati di significato in una singola battuta. Yumna Marwan, invece, emerge come una vera rivelazione: tiene testa a Moss scena dopo scena, portando sullo schermo una complessità e una vulnerabilità che potrebbero facilmente sfuggire in mani meno capaci. Il loro rapporto sullo schermo è magnetico, impossibile distogliere lo sguardo.



I temi centrali della serie risuonano con forza: le verità velate, la doppiezza delle persone e dei luoghi, il prezzo dell'autonomia in un mondo che cerca costantemente di controllarti. Queste idee, unite alle performance delle due protagoniste, sono abbastanza solide da mantenere alto l'interesse dello spettatore, anche quando la scrittura tentenna. The Veil non è perfetta, ma è sufficientemente intelligente e ben recitata da meritare attenzione. In un panorama televisivo saturo di contenuti, riesce a ritagliarsi uno spazio proprio grazie alla sua prospettiva femminile sullo spionaggio, un territorio ancora troppo poco esplorato. Elisabeth Moss si conferma un'attrice di calibro straordinario, mentre Yumna Marwan si presenta al mondo come una stella nascente da tenere d'occhio.

