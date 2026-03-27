Daredevil: Born Again 2, chi è davvero Mr. Charles (e perché funge da collegamento cruciale con il MCU)

Pubblicazione: 27 marzo alle 13:49

La seconda stagione di Daredevil: Born Again non perde tempo a gettare le basi per una storia dalle ramificazioni molto più ampie di quanto ci si potesse aspettare. Già dal primo episodio, la serie dimostra di voler intrecciare le vicende street-level di Matt Murdock con le manovre di potere che attraversano l'intero Marvel Cinematic Universe. E lo fa introducendo un personaggio nuovo di zecca, interpretato da Matthew Lillard, che all'apparenza potrebbe sembrare l'ennesimo burocrate governativo, ma che invece rappresenta un ponte diretto verso uno dei personaggi più influenti e misteriosi del MCU: Valentina Allegra de Fontaine.



Nell'episodio di debutto, New York si trova ad affrontare uno scandalo di proporzioni potenzialmente devastanti per l'amministrazione Fisk. Una nave cargo è affondata nel porto franco gestito dal sindaco Wilson Fisk, e a bordo si trovava un carico illegale di armi da fuoco ad alto calibro e equipaggiamento militare di grado avanzato. Prima dell'affondamento, Daredevil era riuscito a salire a bordo della nave, ma qualcuno ha preferito farla colare a picco piuttosto che rischiare l'esposizione pubblica del coinvolgimento di Fisk nell'operazione. Il danno potenziale per il sindaco più controverso di New York sarebbe stato catastrofico.



Ed è qui che entra in scena Mr. Charles, interpretato da Matthew Lillard in quello che segna il suo debutto ufficiale nel MCU. Charles si presenta come un agente proveniente da Langley, il quartier generale della CIA, inviato per gestire quella che definisce con freddezza "una situazione da ripulire". Il suo atteggiamento è quello di chi è abituato a muoversi in scenari ben più complessi e pericolosi di una semplice amministrazione municipale corrotta. Non mostra alcun timore reverenziale nei confronti di Wilson Fisk, nonostante questi sia ormai il sindaco di New York e uno degli uomini più potenti e temuti della città.

La vera bomba arriva quando Mr. Charles, per zittire l'attorney general che stava creando problemi, effettua una singola telefonata. Dall'altro capo della linea c'è nientemeno che Valentina Allegra de Fontaine, direttrice della CIA e amministratrice delegata dell'OXE Group. Una sola chiamata basta per far crollare qualsiasi resistenza istituzionale. L'implicazione è cristallina: Mr. Charles lavora direttamente sotto il comando di Val, e questo lo colloca in una posizione di potere straordinaria all'interno delle dinamiche geopolitiche del MCU.



Ma c'è di più. L'episodio lascia chiaramente intendere che Val non è solo venuta a conoscenza della situazione a posteriori. Il fatto che le armi militari stessero transitando attraverso il porto franco di Fisk suggerisce che l'intera operazione potesse avere il suo benestare, se non addirittura essere stata orchestrata da lei in prima persona. Valentina Allegra de Fontaine, come dimostrato in Thunderbolts e in altre apparizioni precedenti, opera su più livelli simultaneamente: ha fondato pubblicamente i Nuovi Vendicatori alla fine di Thunderbolts, presentandosi come benefattrice e sponsor del team, ma quella mossa era principalmente una copertura per le sue attività meno trasparenti. I membri dei Nuovi Vendicatori le hanno strappato libertà d'azione in cambio del loro silenzio sui suoi misfatti.



Eppure, come dimostra Daredevil: Born Again, Val continua a tessere la sua rete nell'ombra. Il traffico di armi attraverso New York potrebbe essere solo uno dei tanti fili che sta muovendo dietro le quinte. E Mr. Charles è lo strumento operativo che le permette di farlo, un intermediario che non lascia tracce dirette ma che agisce con l'autorità di chi sa di essere coperto ai massimi livelli. La sua disinvoltura nel dialogare con Fisk non è arroganza fine a se stessa, ma la sicurezza di chi sa che nessuno, neanche il sindaco di New York, può toccarlo.

Daredevil: Born Again - Disney+

Questo innalza immediatamente Mr. Charles tra i personaggi più intriganti della seconda stagione. Matthew Lillard porta sullo schermo un uomo dal carisma freddo, un operativo che si muove su scala internazionale e che tratta questioni locali come il sindacato corrotto di una metropoli americana con la stessa noncuranza con cui si discuterebbe di un piccolo intoppo burocratico. La sua personalità rilassata, quasi annoiata, nasconde un'imprevedibilità che potrebbe rivelarsi esplosiva man mano che la stagione avanza. Non è difficile immaginare che Charles diventi un elemento di caos controllato, capace di mettere in difficoltà sia Matt Murdock che Wilson Fisk.



Ma la vera domanda è: fino a che punto si spingerà questo legame con Valentina? Potrebbe Mr. Charles essere il ponte che finalmente porterà a un confronto diretto tra Fisk e de Fontaine? Dopotutto, Valentina ha fatto il suo debutto nel MCU in The Falcon and the Winter Soldier, e da allora è comparsa in momenti chiave della Fase Quattro e Cinque, costruendo lentamente la sua rete di influenza. Un faccia a faccia tra lei e Kingpin sarebbe un momento di enorme portata narrativa, un incontro tra due maestri della manipolazione e del controllo, ciascuno con le proprie ambizioni e i propri metodi.



L'introduzione di un personaggio legato a Valentina in Daredevil: Born Again segna anche un cambio di scala per la serie. Mentre la prima stagione si concentrava principalmente sulle dinamiche di New York e sul conflitto tra Matt Murdock e Wilson Fisk, questa seconda stagione sembra voler espandere l'orizzonte, mostrando come le operazioni clandestine della CIA e i giochi di potere del MCU influenzino anche le strade di Hell's Kitchen. Non siamo più solo di fronte a un vigilante che combatte il crimine locale, ma a un eroe che si trova intrappolato in una rete di macchinazioni che coinvolgono agenzie di intelligence, traffici internazionali e figure che rispondono solo ai loro interessi.

Daredevil: Born Again - Disney+

Questa scelta narrativa rende la serie più adulta, più complessa, e soprattutto più interconnessa con il resto del Marvel Cinematic Universe. I fan che si chiedevano se gli eventi di Thunderbolts e l'attacco di Sentry come The Void avrebbero avuto ripercussioni su Daredevil: Born Again ricevono una risposta parziale: non un riferimento diretto, ma una connessione strutturale attraverso uno dei personaggi chiave di quella storia. Val non compare fisicamente nell'episodio, ma la sua presenza si sente in ogni scena in cui compare Mr. Charles.



Resta da vedere come si evolverà il rapporto tra Mr. Charles e Wilson Fisk. I due sono costretti a collaborare per recuperare il carico illecito affondato, ma è chiaro che nessuno dei due si fida dell'altro. Fisk potrebbe controllare New York, ma Charles opera su una scala molto più ampia, e ha alle spalle un'organizzazione che non risponde a nessun elettorato. Questo equilibrio precario potrebbe essere una delle dinamiche più avvincenti della stagione, un gioco di potere in cui ogni mossa conta e ogni alleanza è temporanea.