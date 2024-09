Pubblicazione: 28 settembre alle 10:32

The Hollywood Reporter ha svelato che sarebbe in lavorazione un film dedicato a due iconici nemici di Batman: Bane e Deathstroke.

, l'antagonista che si inietta supersteroidi già visto nel film di Christopher Nolan del 2012 Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno e in Batman & Robin del 1997, e, un altro popolare arcinemico dell'azienda di fumetti, apparso solo brevemente con il volto di Joe Manganiello nell'universo di Snyder. I DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran stanno sviluppando una sceneggiatura di Matthew Orton, uno degli sceneggiatori di Captain America: Brave New World. Al momento non è ancora stato scelto un regista.

