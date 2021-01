è in fase attiva di sviluppo e lo sappiamo già da un paio di mesi, ma adesso, grazie agli impegni stampa per, arriva anche la conferma, da parte di, che la terza iterazione cinematografica del Mercenario Chiacchierone farà parte dell’Universo Cinematografico della Marvel e che resterà vietato ai minori.

L’executive ne ha parlato insieme a Collider durante la quale ha spiegato:

Sarà Rated-R e stiamo attualmente lavorando allo script, c’è Ryan Reynolds a supervisionare il tutto. Ma le riprese non si terranno nel corso del 2021. Ryan è un attore di successo ed è molto, molto impegnato. Abbiamo già svariate cose sulle quali lavorare e che abbiamo già annunciato, ma è divertente aver cominciato anche i lavori su questo. Si tratterà di un tipo di personaggio molto differente da avere nell’Universo Cinematografico della Marvel. Ryan è una vera e propria forza della natura, cosa che rende letteralmente straordinario il poterlo vedere mentre porta in vita il personaggio.

Che Deadpool fosse l’unico dei personaggi Marvel in mano alla ex 20Th Century Fox in grado di resistere all’acquisizione della major da parte della Disney senza dover passare sotto i ferri del reboot, era chiaro già da diverso tempo. Gli stessi dirigenti della compagnia, fra cui l’ex CEO Bob Iger, avevano fatto capire in più occasioni che la Disney, e i Marvel Studios, avevano tutto l’interesse a continuare a capitalizzare su un franchise di successo come quello lanciato da Ryan Reynolds.

L’executive, durante il meeting con gli azionisti relativo all’andamento economico del primo quarto del 2019, aveva specificato:

Abbiamo constatato che i film Vietati ai Minori di Deadpool godono di una certa popolarità fra i fan della Marvel, continueremo a fare affari in quel settore e, anzi, potrebbe arrivare anche altra roba.

Poi, lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

