Deadpool & Wolverine: una nuova foto svela un cameo tagliato di una variante di Nick Fury

Pubblicazione: 27 settembre alle 19:15

Una nuova foto dal dietro le quinte di Deadpool & Wolverine ha svelato un cameo tagliato di una variante di Nick Fury.

Nella foto, che potete vedere qui sotto, lo stuntman David Macdonald si è vestito come un altro personaggio, probabilmente una variante di Nick Fury.

Sebbene sia chiamato Erg - un Morlock con una benda sull'occhio con poteri simili a Ciclope - nella didascalia della foto, non assomiglia per niente a quel personaggio e indossa una giacca di pelle che è molto simile a quella indossata dalla star di Baywatch David Hasselhoff nel film per la TV del 1998, Nick Fury: Agent of Shield.

David Macdonald ha fatto anche lo stuntman per il Gambit di Channing Tatum, come potete vedere qui sotto:

Trovate tutte le notizie su Deadpool & Wolverine nella nostra scheda.