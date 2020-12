Mentrecontinua la sua corsa al botteghino giapponese, la Toho ha rivisto al rialzo i risultati di, ad oggi il maggiore incasso in assoluto in Giappone.

Grazie alle successive riedizioni al cinema (compresa quella di quest’anno), il film del 2001 di Hayao Miyazaki ha raggiunto quota 304 milioni di dollari. Ciò darà un po’ più di filo da torcere a Demon Slayer, arrivato a quota 291 milioni.

Il film fenomeno qualche giorno fa aveva scalzato Frozen, il popolare film d’animazione della Disney, dalla terza posizione dei film più visti di sempre in Giappone superando quota 28,9 miliardi di yen (248 milioni di dollari).

Dopo il traguardo dei 264 milioni di dollari aveva poi superato Titanic di James Cameron, e adesso ha davanti come ultimo obiettivo la pellicola dello Studio Ghibli. Non sarà molto difficile visto che per Natale Demon Slayer approderà su 82 schermi MX4D e 4DX.

Il film è tratto dall’omonimo fumetto di Koyoharo Gotouge che si è concluso lo scorso maggio in Giappone dopo quattro anni di serializzazione; ha ottenuto un successo incredibile in patria, anche grazie all’adattamento televisivo trasmesso l’anno scorso e poi ha avuto anche un film.

Cosa ne pensate dell’imminente traguardo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!