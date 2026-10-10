Denzel Washington contro un serial killer: il thriller con Angelina Jolie da rivedere su Prime Video

Pubblicazione: 10 ottobre alle 14:30

C'è un film del 1999 che continua a resistere al tempo, una di quelle pellicole che quando capitano in tv o su una piattaforma streaming ti fanno fermare, anche se sei a metà di un'altra serie. Il collezionista di ossa, diretto da Phillip Noyce e disponibile su Prime Video, è un thriller che combina tensione psicologica, indagine scientifica e un cast stellare guidato da Denzel Washington e una giovanissima Angelina Jolie agli albori della sua straordinaria carriera. Lincoln Rhyme è un detective della polizia scientifica di New York, un criminologo rispettato e brillante la cui vita viene spezzata da un incidente sul lavoro. L'epilogo è brutale: tetraplegico, confinato in un letto attrezzato nella sua casa, Lincoln ha perso l'uso delle braccia e delle gambe. La disperazione lo ha portato a chiudersi sempre più in se stesso, fino a contemplare il suicidio assistito. Ma proprio quando sembra aver perso ogni speranza, un caso irrompe nella sua esistenza come un'ancora di salvezza.





. L'amico e detective Paulie Sellitto, interpretato da Ed O'Neill, convince Lincoln a tornare in pista, almeno con la mente. E qui entra in scena Amelia Donaghy, una giovane agente di pattuglia interpretata da Angelina Jolie, all'epoca ventitrenne e ancora lontana dal diventare l'icona globale che conosciamo oggi. Amelia diventa gli occhi e le gambe di Lincoln.. Il rapporto tra i due personaggi è il cuore pulsante del film: lui cinico, frustrato, geniale; lei determinata, intuitiva, capace di vedere oltre l'ovvio. È un duetto che funziona, sostenuto dalla chimica tra Washington e Jolie, due attori capaci di riempire lo schermo anche solo con uno sguardo.. Le vittime vengono torturate e mutilate seguendo un disegno preciso, un rituale macabro che Lincoln deve decifrare prima che sia troppo tardi. Il killer non uccide per caso: ogni dettaglio ha un significato, ogni scena del crimine è un capitolo di una storia oscura che affonda le radici nel passato dello stesso Lincoln.. Phillip Noyce, regista australiano noto per thriller come Giochi di potere e Attrazione fatale, costruisce una narrazione serrata, dove la tensione cresce progressivamente senza mai concedere respiro. La fotografia cupa e il montaggio nervoso contribuiscono a creare un'atmosfera claustrofobica, amplificata dalla condizione di Lincoln, prigioniero del proprio corpo ma libero nella mente.

Il collezionista di ossa non è solo un thriller investigativo: è anche una storia di rinascita. Lincoln Rhyme ritrova un senso alla propria esistenza proprio quando sembrava averla persa per sempre. L'indagine diventa una forma di terapia, un modo per riconnettersi con il mondo e con se stesso. Amelia, dal canto suo, scopre una vocazione che ignorava di avere, passando da semplice agente di pattuglia a detective sul campo sotto la guida di un maestro. Il film ha incassato oltre 150 milioni di dollari in tutto il mondo, un successo notevole per un thriller non legato a franchise o supereroi. La critica all'epoca fu mista, con alcuni che lodarono le interpretazioni e la tensione narrativa, altri che criticarono alcuni eccessi stilistici e qualche forzatura nella trama. Eppure, a distanza di oltre vent'anni, Il collezionista di ossa continua a essere riscoperto e apprezzato, soprattutto da chi cerca thriller classici, costruiti con intelligenza e interpretati da attori in stato di grazia.





. E soprattutto, due protagonisti che funzionano, portati sullo schermo da attori capaci di trasformare la finzione in verità emotiva. Un film che merita di essere recuperato, soprattutto in un'epoca in cui il genere thriller fatica a trovare spazio tra cinecomic e remake.