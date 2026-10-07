Deva Cassel e Benedetta Porcaroli nell'elegante serie Netflix da un classico della letteratura italiana

Pubblicazione: 07 ottobre alle 14:00

C'è un momento nella storia italiana in cui tutto cambia, eppure tutto rimane uguale. È il 1860, la Sicilia brucia di rivolta, l'unificazione nazionale avanza come una marea inarrestabile e l'aristocrazia dell'isola si trova a un bivio: adattarsi o scomparire. È precisamente questo il cuore pulsante de Il Gattopardo, la miniserie italiana che Netflix ha portato sugli schermi nel 2025, tratta dall'omonimo capolavoro letterario di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La serie, creata da Richard Warlow, già dietro al successo di Ripper Street, non è un semplice adattamento. È una rilettura sensuale, viscerale e drammatica di uno dei romanzi più importanti della letteratura mondiale, pubblicato postumo nel 1958 e vincitore del Premio Strega. Un'opera che ha segnato il secondo dopoguerra italiano e che continua a interrogarci sul significato del cambiamento, del potere e della sopravvivenza.





Al centro della narrazione c'è Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, interpretato da un magnetico Kim Rossi Stuart. Don Fabrizio vive immerso nella bellezza e nel privilegio, circondato dai fasti di una nobiltà che sembra eterna.. L'unificazione italiana minaccia le fondamenta stesse dell'aristocrazia siciliana, e il principe si rende conto che per salvare il futuro della sua casata dovrà compiere scelte dolorose, stringere alleanze impensabili, tradire persino i suoi principi più sacri. Ed è qui che la storia si fa intima, personale, straziante.: quello tra la bellissima e ricca Angelica Sedara, interpretata dalla giovane Deva Cassel, e suo nipote Tancredi Falconeri, a cui Saul Nanni presta il volto.

Un'unione strategica, perfetta sulla carta. C'è solo un problema: Concetta, l'adorata figlia del principe, interpretata da Benedetta Porcaroli, è innamorata di Tancredi. Approvare quel matrimonio significherebbe spezzarle il cuore. Questo dilemma morale attraversa tutta la serie come una ferita aperta. Quanto vale il futuro di una dinastia rispetto alla felicità di una figlia? Fino a che punto un padre può sacrificare l'amore per la ragion di stato? Sono domande che il principe si pone mentre la Sicilia intorno a lui cambia volto, mentre i garibaldini avanzano e i vecchi equilibri si frantumano. La serie costruisce una narrazione complessa, stratificata, dove ogni personaggio è chiamato a fare i conti con la Storia, quella con la S maiuscola, e con le proprie debolezze.



Il Gattopardo è più di una serie in costume. È una riflessione sul potere, sul cambiamento, sulla difficoltà di lasciar andare ciò che siamo stati per diventare ciò che dobbiamo essere. È la storia di un principe che capisce prima degli altri che "se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi", una delle frasi più celebri della letteratura italiana. Ma è anche la storia di un padre, di una figlia, di un amore impossibile e di scelte che lasciano cicatrici indelebili. In un'epoca in cui il cambiamento sembra essere l'unica costante, Il Gattopardo torna a parlarci con una forza nuova, ricordandoci che le grandi trasformazioni non sono mai indolori, e che ogni passo verso il futuro comporta una perdita. La miniserie riesce nell'impresa di rendere attuale un classico, di far vibrare le corde dell'emozione senza mai scadere nel melodramma, di costruire un ponte tra il 1860 e il 2025.