Diaco-Ravagnani, tutti i casi in cui Rai ha punito i conduttori: Lippi, Paola Perego e altri cacciati

Pubblicazione: 05 novembre alle 07:45

Il 3 novembre 2026, nello studio di BellaMa' su Rai 2, è andato in scena un episodio televisivo destinato a far discutere ben oltre il termine della puntata. Pierluigi Diaco ha condotto un'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote oggi concorrente di Ballando con le Stelle, che molti hanno definito incalzante, invadente, inquisitoria. Il pressing verbale sulla sfera intima e sessuale dell'ospite ha generato un imbarazzo palpabile in studio e una valanga di reazioni sui social network.





Eppure,romano. Ancora più significativo: Diaco rimane saldamente alla guida del suo programma, cono sanzioni. Una situazione che stride, e parecchio, se confrontata con la storia recente della televisione pubblica italiana.Perché, quando si è trattato di scivoloni in diretta. Frasi infelici, gesti inopportuni, siparietti giudicati fuori luogo: in più di un'occasione la risposta dell'azienda è stata immediata e severa. Sospensioni, chiusure di programmi, licenziamenti. La tolleranza si è progressivamente ridotta, lasciando spazio a una linea editoriale che non ammette leggerezze quando in ballo ci sono il rispetto degli ospiti e la sensibilità del pubblico. Ma

Partiamo da uno dei più eclatanti: quello di Paola Perego. Era il 18 marzo 2017 quando, durante Parliamone... sabato su Rai 1, venne trasmessa una grafica con vari stereotipi sulle donne dell'Est Europa. Sui social si scatenò una bufera, come nel caso attuale, trasformando una leggerezza grafica in un problema. Intervennero il direttore di Rai 1 Andrea Fabiano e la presidente Monica Maggioni. La decisione fu drastica: chiusura immediata e cancellazione definitiva del programma dai palinsesti. Nessun appello, nessuna seconda chance. Per una grafica.

finire nell'occhio del ciclone. Nello studio di, contenitore pomeridiano di Rai 2, andò in onda un tutorial su. Immagini di una ballerina in tacchi a spillo che si muoveva tra le corsie del supermercato con ammiccamenti e piegamenti provocanti. Un siparietto che oggi fa rabbrividire, ma che all'epoca venne mandato in onda senza filtri.

Il tempismo fu pessimo: la puntata andò in onda alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'indignazione fu corale e immediata. L'allora amministratore delegato Rai Fabrizio Salini bollò l'episodio come "gravissimo". A differenza del caso Perego, il programma non venne cancellato all'istante: la Rai optò per due settimane di sospensione e un rimpasto completo degli autori. Detto Fatto tornò in onda il 9 dicembre 2020, ma la ferita era profonda.

Il programma chiuse definitivamente i battenti a maggio 2022. Bianca Guaccero non venne licenziata, ma si assunse pubblicamente la responsabilità, scusandosi su Instagram e in diretta per il fallimento del siparietto. Un gesto di trasparenza che, evidentemente, salvò la sua carriera ma non il programma.