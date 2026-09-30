Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca, insieme a condurre un nuovo stravagante programma

Pubblicazione: 30 settembre alle 15:09

La televisione italiana si prepara ad accogliere una delle coppie più inedite e sorprendenti degli ultimi anni. Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca si ritroveranno fianco a fianco alla conduzione di Knockout - Botte da comici, il nuovo comedy show in arrivo a dicembre in esclusiva su Paramount+. Per entrambi si tratta di una prima volta assoluta: mai prima d'ora i due volti televisivi hanno guidato insieme un programma, e soprattutto mai si erano cimentati nella conduzione di un format interamente dedicato alla comicità.





L'annuncio ha generato curiosità e aspettative.e presenza ormai consolidata nel panorama sportivo italiano, dove ha costruito la propria carriera tra bordocampo, studi televisivi e interviste ai protagonisti della Serie A., il conte toscano dalla vena sarcastica e dal cinismo raffinato,del programma, capace di trasformare ogni avventura in un mix di ironia pungente e osservazione sociale.

Sulla carta potrebbero sembrare agli antipodi. Lei solare, sorridente, abituata ai riflettori del calcio e della radiofonia con 105 Take Away. Lui ironico, provocatore, maestro nel gestire dinamiche di gruppo e situazioni imprevedibili. Eppure è proprio questa differenza a rendere il loro accostamento potenzialmente vincente: un equilibrio tra energia positiva e sarcasmo, tra entusiasmo e distacco critico, che potrebbe regalare al pubblico una chimica televisiva del tutto nuova.



Il format di Knockout - Botte da comici porta la comicità direttamente sul ring, trasformandola in una vera e propria competizione a squadre. Non si tratta di un semplice spettacolo di stand up comedy o di sketch preconfezionati, ma di una gara strutturata in cui i concorrenti devono dimostrare creatività, improvvisazione e capacità di far ridere sotto pressione. Episodio dopo episodio, le due squadre si affrontano in prove sempre diverse, studiate per mettere alla prova il talento comico da angolazioni differenti.





, tra gli stand up comedian più noti e apprezzati della scena italiana, nonché conduttori di Tintoria, il podcast comedy che ha conquistato migliaia di ascoltatori grazie a un mix di irriverenza, intelligenza e capacità di lettura della contemporaneità. La loro presenza garantisce non solo competenza comica, ma anche quellache caratterizza i migliori show del genere.

Il meccanismo del programma prevede che ogni sfida venga giudicata direttamente dal pubblico presente in studio. Nessuna giuria di esperti, nessun panel di critici: saranno gli spettatori a votare round dopo round, decretando chi passa il turno e chi invece deve abbandonare la competizione. Un sistema democratico e immediato che mette al centro la reazione genuina del pubblico, l'unico vero metro di giudizio quando si parla di far ridere.



L'appuntamento è fissato per dicembre su Paramount+, piattaforma che continua ad ampliare la propria offerta di contenuti originali italiani puntando su volti noti e format che mescolano entertainment e competizione. Una cosa è certa: l'idea di vedere Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca insieme, in un contesto dove la risata è l'obiettivo e il ring il palcoscenico, ha già suscitato abbastanza curiosità da rendere Knockout - Botte da comici uno dei titoli più attesi della stagione televisiva invernale.