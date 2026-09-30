Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca, insieme a condurre un nuovo stravagante programma
Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca conducono Knockout - Botte da comici, il nuovo comedy show di Paramount+ dove i comici si sfidano sul ring a colpi di battute.
La televisione italiana si prepara ad accogliere una delle coppie più inedite e sorprendenti degli ultimi anni. Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca si ritroveranno fianco a fianco alla conduzione di Knockout - Botte da comici, il nuovo comedy show in arrivo a dicembre in esclusiva su Paramount+. Per entrambi si tratta di una prima volta assoluta: mai prima d'ora i due volti televisivi hanno guidato insieme un programma, e soprattutto mai si erano cimentati nella conduzione di un format interamente dedicato alla comicità.
Sulla carta potrebbero sembrare agli antipodi. Lei solare, sorridente, abituata ai riflettori del calcio e della radiofonia con 105 Take Away. Lui ironico, provocatore, maestro nel gestire dinamiche di gruppo e situazioni imprevedibili. Eppure è proprio questa differenza a rendere il loro accostamento potenzialmente vincente: un equilibrio tra energia positiva e sarcasmo, tra entusiasmo e distacco critico, che potrebbe regalare al pubblico una chimica televisiva del tutto nuova.
Il format di Knockout - Botte da comici porta la comicità direttamente sul ring, trasformandola in una vera e propria competizione a squadre. Non si tratta di un semplice spettacolo di stand up comedy o di sketch preconfezionati, ma di una gara strutturata in cui i concorrenti devono dimostrare creatività, improvvisazione e capacità di far ridere sotto pressione. Episodio dopo episodio, le due squadre si affrontano in prove sempre diverse, studiate per mettere alla prova il talento comico da angolazioni differenti.
Il meccanismo del programma prevede che ogni sfida venga giudicata direttamente dal pubblico presente in studio. Nessuna giuria di esperti, nessun panel di critici: saranno gli spettatori a votare round dopo round, decretando chi passa il turno e chi invece deve abbandonare la competizione. Un sistema democratico e immediato che mette al centro la reazione genuina del pubblico, l'unico vero metro di giudizio quando si parla di far ridere.
L'appuntamento è fissato per dicembre su Paramount+, piattaforma che continua ad ampliare la propria offerta di contenuti originali italiani puntando su volti noti e format che mescolano entertainment e competizione. Una cosa è certa: l'idea di vedere Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca insieme, in un contesto dove la risata è l'obiettivo e il ring il palcoscenico, ha già suscitato abbastanza curiosità da rendere Knockout - Botte da comici uno dei titoli più attesi della stagione televisiva invernale.