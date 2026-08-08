Disney ammette il flop di Oceania e Mandalorian, ma rivela perché non è un problema

Pubblicazione: 08 agosto alle 12:21

Josh D'Amaro, CEO di Disney, ha ammesso pubblicamente che due dei film più attesi dell'estate 2026 sono stati dei flop al botteghino, non raggiungendo le aspettative sperate. Durante la conferenza sugli utili trimestrali della compagnia, D'Amaro ha riconosciuto senza giri di parole che Star Wars: The Mandalorian and Grogu e il remake live-action di Oceania hanno sottoperformato nelle sale cinematografiche. Ma c'è un dettaglio fondamentale in questa ammissione: secondo la dirigenza Disney, questi flop non sono affatto dei fallimenti.

"Anche quando i nostri film in franchising non raggiungono le nostre aspettative al botteghino, come nel caso di Mandalorian and Grogu e del live-action 'Oceania, i nostri investimenti in queste proprietà fondamentali alimentano altre parti della nostra azienda". - Josh D'Amaro, CEO di Disney

I numeri raccontano una storia chiara.ha debuttato durante il Memorial Day Weekend condi 81 milioni di dollari, una partenza decisamente sottotono per un film di Star Wars. Il totale mondiale si è fermato a, cifra lontanissima dai miliardi raggiunti dai precedenti capitoli della saga come L'ascesa di Skywalker e Gli ultimi Jedi., nonostante il ritorno di Dwayne Johnson nel ruolo di Maui,a livello globale a fronte di

Eppure, secondo la visione aziendale della Casa di Topolino, questi risultati rappresentano solo una piccola parte dell'equazione economica. D'Amaro ha spiegato come The Mandalorian and Grogu abbia generato una crescita significativa nelle vendite al dettaglio del merchandising legato al franchise Star Wars, abbia attirato visitatori verso l'attrazione rinnovata del Millennium Falcon a Disneyland e Walt Disney World, e abbia stimolato un coinvolgimento importante anche nel settore dei videogiochi. Per quanto riguarda il live-action Oceania, l'azienda prevede che diventerà un titolo forte su Disney+, costruendo sul successo del film d'animazione originale, che rimane uno dei film più visti di sempre sulle piattaforme streaming.

"La performance teatrale è importante per noi, ovviamente, e aspiriamo certamente a fornire risultati finanziari consistenti per i nostri film. Ma la natura dell'industria cinematografica è tale che si tratta più di un gioco di portafoglio. La buona notizia per noi è che il nostro business diversificato ci aiuta fondamentalmente a coprire la volatilità che proviene dal business cinematografico. La finestra teatrale in molti modi è solo un punto dati, e il valore reale di quella proprietà intellettuale è il beneficio cumulativo di decenni di narrazione e la nostra capacità di prendere quella proprietà intellettuale e distribuirla nell'interezza del volano Disney". - Hugh Johnston, Chief Financial Officer di Disney