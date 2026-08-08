Disney ammette il flop di Oceania e Mandalorian, ma rivela perché non è un problema
Disney ammette il flop di Oceania e Mandalorian al botteghino ma rivela la strategia del "volano integrato" per monetizzare i franchise oltre le sale.
Josh D'Amaro, CEO di Disney, ha ammesso pubblicamente che due dei film più attesi dell'estate 2026 sono stati dei flop al botteghino, non raggiungendo le aspettative sperate. Durante la conferenza sugli utili trimestrali della compagnia, D'Amaro ha riconosciuto senza giri di parole che Star Wars: The Mandalorian and Grogu e il remake live-action di Oceania hanno sottoperformato nelle sale cinematografiche. Ma c'è un dettaglio fondamentale in questa ammissione: secondo la dirigenza Disney, questi flop non sono affatto dei fallimenti.
I numeri raccontano una storia chiara. The Mandalorian and Grogu ha debuttato durante il Memorial Day Weekend con un incasso domestico di 81 milioni di dollari, una partenza decisamente sottotono per un film di Star Wars. Il totale mondiale si è fermato a 345 milioni di dollari, cifra lontanissima dai miliardi raggiunti dai precedenti capitoli della saga come L'ascesa di Skywalker e Gli ultimi Jedi. Il live-action Oceania, nonostante il ritorno di Dwayne Johnson nel ruolo di Maui, ha raccolto appena 262 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di produzione stimato intorno ai 250 milioni.
"Anche quando i nostri film in franchising non raggiungono le nostre aspettative al botteghino, come nel caso di Mandalorian and Grogu e del live-action 'Oceania, i nostri investimenti in queste proprietà fondamentali alimentano altre parti della nostra azienda". - Josh D'Amaro, CEO di Disney
Eppure, secondo la visione aziendale della Casa di Topolino, questi risultati rappresentano solo una piccola parte dell'equazione economica. D'Amaro ha spiegato come The Mandalorian and Grogu abbia generato una crescita significativa nelle vendite al dettaglio del merchandising legato al franchise Star Wars, abbia attirato visitatori verso l'attrazione rinnovata del Millennium Falcon a Disneyland e Walt Disney World, e abbia stimolato un coinvolgimento importante anche nel settore dei videogiochi. Per quanto riguarda il live-action Oceania, l'azienda prevede che diventerà un titolo forte su Disney+, costruendo sul successo del film d'animazione originale, che rimane uno dei film più visti di sempre sulle piattaforme streaming.
Questa filosofia aziendale rappresenta un cambio di paradigma rispetto al modello tradizionale hollywoodiano. Dove una volta il botteghino rappresentava l'unico metro di giudizio del successo di un film, Disney ha costruito un ecosistema integrato in cui ogni titolo alimenta molteplici flussi di entrate: merchandising, parchi a tema, streaming, videogiochi, licenze. È quello che Johnston ha definito "il volano Disney", un sistema in cui ogni elemento si alimenta reciprocamente creando valore a lungo termine che trascende i risultati immediati al cinema.
"La performance teatrale è importante per noi, ovviamente, e aspiriamo certamente a fornire risultati finanziari consistenti per i nostri film. Ma la natura dell'industria cinematografica è tale che si tratta più di un gioco di portafoglio. La buona notizia per noi è che il nostro business diversificato ci aiuta fondamentalmente a coprire la volatilità che proviene dal business cinematografico. La finestra teatrale in molti modi è solo un punto dati, e il valore reale di quella proprietà intellettuale è il beneficio cumulativo di decenni di narrazione e la nostra capacità di prendere quella proprietà intellettuale e distribuirla nell'interezza del volano Disney". - Hugh Johnston, Chief Financial Officer di Disney
La realtà è che Disney sta ridefinendo cosa significhi successo nell'industria dell'intrattenimento contemporanea. In un'epoca in cui lo streaming ha frammentato il pubblico e i costi di produzione sono schizzati alle stelle, come dimostrato dai numeri, la Casa di Topolino ha scommesso su un modello in cui ogni film è contemporaneamente un'opera cinematografica, un veicolo promozionale, un catalizzatore per il merchandising e un contenuto evergreen per le piattaforme digitali.