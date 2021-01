LEGGI ANCHE: Enrico Mentana e Gerardo Greco scambiano le immagini di Project x per quelle dei disordini a Washington

Il profilo Twitter Ufficiale della Disney ha pubblicato il commento del CEO della compagnia, Bob Chapek, in merito ai tragici fatti di Washington che hanno visto il Congresso degli Stati Uniti d’America assaltato da parte della frangia più estrema dei sostenitori del Presidente uscente Donald Trump.

Nella nota, Bob Chapek scrive:

Ieri è stata una giornata triste e tragica per la nostra nazione, un giorno diverso da qualsiasi altro della nostra storia. Quello che abbiamo visto è stato un assalto vergognoso e ingiustificabile all’istituzione più rispettata d’America e della nostra democrazia. Per fortuna, alla fine ha prevalrso quel processo democratico che a noi sta a cuore. Ora più che mai è fondamentale che tutti noi ci riuniamo come un’unica nazione, una nazione unità da valori condivisi come il decoro, la gentilezza e il rispetto del prossimo. Dovremmo cogliere questa opportunità per poter andare avanti con ottimismo e per poter sperare in un futuro più luminoso per tutta l’America.

A message from CEO Bob Chapek pic.twitter.com/57W51qkM8j — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) January 8, 2021

Il board of directors di The Walt Disney Company ha annunciato la nomina di Bob Chapek come nuovo CEO della compagnia poco meno di un anno fa (era la fine di febbraio del 2020): Bob Iger ha ceduto immediatamente il titolo a lui rimanendo chairman fino alla fine del suo contratto, prevista per il 31 dicembre 2021. Iger inoltre continuerà a seguire le attività creative dell’azienda.

Bob Chapek lavora per la Disney da 27 anni, nel 2015 ha iniziato a lavorare nella divisione parchi dell’azienda e nel 2018 ne ha assunto il comando. In passato ha fatto parte del management di aree come i prodotti di consumo, la distribuzione cinematografica e l’home entertainment. Tra i suoi successi, il lancio di Shanghai Disney Resort e, più recentemente, le nuove aree di Star Wars a Disneyland e Walt Disney World.