In un 2021 che è cominciato da appena sette giorni, ma che ha già superato qualsiasi stagione diin quanto a distopia,e Gerardo Greco, nel commentare le notizie e le immagini in arrivo da Washington durante l’assalto a, sono incappati in una svista dal retrogusto “cinematografico”.

Nella diretta su La7, Enrico Mentana e il suo collega stavano scorrendo il feed di Twitter commentando i vari video da Washington pubblicati durante l’assalto al Congresso da parte della frangia più estrema dei sostenitori del Presidente uscente Donald Trump. Nel corso della suddetta operazione, i due hanno scambiato un filmato tratto da Project X – Una festa che spacca, la commedia in stile found footage prodotta nel 2012 da Todd Phillips, per una testimonianza arrivata dai sobborghi di Washington. Il movimentato estratto dalla pellicola era stato postato, fra l’altro, da un profilo con pochissimi follower che, come recita la descrizione, parla per lo più di spot e di quello che passa per la testa dei suoi titolari e nella fretta della situazione Enrico Mentana e Gerardo Greco hanno comunque espresso il dubbio che il tutto dovesse essere verificato, ma tant’è, la gaffe ormai era fatta.

E Twitter, come si sa, non perdona:

“Vediamo queste altre immagini” “Probabilmente è nei sobborghi” “Sì sì, live footage… Sono immagini che dobbiamo verificare” Grandissima lezione di giornalismo: Enrico Mentana e Gerardo Greco che commentano una scena del film Project X – Una festa che spacca.#CapitolHill pic.twitter.com/t1yGzcSt7I — Adil (@unoscribacchino) January 7, 2021

Ieri sera, nell'edizione straordinaria del TG La7, #Mentana ha fatto passare il video di un tweet di @ProbOffTopic dato che c'era scritto "live footage of #WashingtonDC" Invece erano le scene del film Project X – Una festa che spacca (2012) #Trump #Washington #CapitolHill 🤦‍♂️ pic.twitter.com/DnBgSiFMnn — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) January 7, 2021

guys, an italian national tv just showed this video….they think it's real xD — Fabio Scafa (@FabioScafa) January 6, 2021

È un OT ma sto ridendo tantissimo: Sul #La7 hanno trasmesso questo tweet e non hanno capito che si tratta di un meme e che quella è una clip di un film #mentana https://t.co/GBKUARfHJs — SVKR (@svkrhub) January 6, 2021

Questa la sinossi del film:

Project X segue le vicende di tre apparentemente anonimi studenti ed il loro tentativo di costruirsi una reputazione. La loro idea è tutto sommato innocente: organizzare una festa indimenticabile… purtroppo però non sono preparati per questo tipo di festa. La voce si sparge in fretta tra sogni spezzati, record abbattuti e leggende che nascono.

Project X è un avvertimento per i genitori e per la polizia di ogni parte del mondo.

