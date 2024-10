Disney: la nomina del successore di Bob Iger slitta al 2026

Pubblicazione: 22 ottobre alle 09:31

La nomina del successore di Bob Iger alla guida della Disney slitta ancora: questa volta si parla di inizio 2026. La notizia è arrivata nel giorno in cui è stato annunciato che James Gorman sarà il nuovo chairman del consiglio di amministrazione a partire dal 2 gennaio 2025. Gorman, chairman uscente di Morgan Stanley rimpiazzerà Mark G. Parker (chairman di Nike), che lascerà Disney dopo nove anni (era presidente da solo un anno).

È stato lo stesso Gorman, già capo del comitato deputato alla ricerca di un successore di Iger, a confermare che il nuovo piano è di annunciare un nome "nei primi mesi del 2026". Il contratto di Iger scadrà alla fine del 2026: non sappiamo ancora se dopo quella data lascerà la Disney o rimarrà nel consiglio di amministrazione.

Ricordiamo che Iger aveva nominato Bob Chapek come suo successore, lasciando il ruolo di CEO a inizio del 2020, per poi tornare al suo posto due anni dopo quando Chapek è stato licenziato. Inizialmente il contratto di Iger doveva durare due anni, ma nel 2023 è stato prolungato.

I candidati principali alla successione sono(capo della divisione tv),(capo della divisione film),(capo di ESPN) e(capo della divisione experiences). Il comitato ha avuto più di un anno per valutare questi candidati, quindi il rinvio di sei mesi / un anno per prendere una decisione lascia immaginare che nessuno sia ancora pronto (e che quindi si possa prendere in considerazione anche qualcuno di esterno), o che si stia iniziando a pensare a una soluzione ibrida come quella adottata recentemente da Netflix, che ha due co-CEO.