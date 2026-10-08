Doc 4: che fine ha fatto Federico Lentini? La verità sul personaggio e la sua assenza dalla stagione
Scopri il mistero di Federico Lentini in Doc 4: perché Giacomo Giorgio è assente? Tutte le anticipazioni sul ritorno dello specializzando nella terza puntata.
Il ritorno di Doc - Nelle tue mani ha riacceso l'entusiasmo del pubblico italiano, ma la quarta stagione del medical drama con Luca Argentero ha portato con sé un interrogativo che si è trasformato rapidamente in un vero e proprio caso televisivo. Tra le corsie del Policlinico Ambrosiano manca infatti all'appello uno dei volti più amati delle ultime stagioni: Federico Lentini, lo specializzando interpretato da Giacomo Giorgio. La sua assenza non è passata inosservata e ha scatenato un'ondata di speculazioni tra i telespettatori affezionati alla serie.
L'assenza di Federico è stata trasformata in uno snodo drammatico ricco di suspense. Fin dalla prima puntata, Giulia Giordano e il nuovo direttore sanitario dell'Ambrosiano discutono animatamente di quanto accaduto al giovane medico, con una direttiva precisa e inequivocabile: Andrea Fanti non deve assolutamente venire a conoscenza della verità. Un segreto da custodire gelosamente, qualcosa di talmente grave da richiedere un patto di silenzio ai vertici dell'ospedale.
Le ipotesi formulate dai fan nelle prime ore dopo la messa in onda della prima puntata sono state le più disparate. Qualcuno ha ipotizzato un grave incidente che avrebbe costretto Federico ad abbandonare la professione. Altri hanno temuto il peggio, immaginando una morte improvvisa simile a quella toccata ad altri personaggi nelle stagioni precedenti. Non sono mancate teorie più articolate, che vedevano lo specializzando coinvolto in un errore medico devastante o in un trauma personale così profondo da richiederne l'allontanamento dall'ospedale.
E mentre attendiamo la terza puntata per scoprire finalmente la verità, una cosa è certa: l'assenza di Giacomo Giorgio nelle prime puntate ha paradossalmente reso il suo personaggio più presente che mai nelle discussioni e nei pensieri degli spettatori di Doc.