Doc 4: che fine ha fatto Federico Lentini? La verità sul personaggio e la sua assenza dalla stagione

Pubblicazione: 08 ottobre alle 17:43

Il ritorno di Doc - Nelle tue mani ha riacceso l'entusiasmo del pubblico italiano, ma la quarta stagione del medical drama con Luca Argentero ha portato con sé un interrogativo che si è trasformato rapidamente in un vero e proprio caso televisivo. Tra le corsie del Policlinico Ambrosiano manca infatti all'appello uno dei volti più amati delle ultime stagioni: Federico Lentini, lo specializzando interpretato da Giacomo Giorgio. La sua assenza non è passata inosservata e ha scatenato un'ondata di speculazioni tra i telespettatori affezionati alla serie.





. Durante l'estate, quando sono stati presentati i palinsesti Rai e diffusi i materiali promozionali della nuova stagione,né nelle foto ufficiali né nel pressbook distribuito alla stampa. Un'assenza che stonava con le conferme arrivate nei mesi precedenti, quandodi maggior successo della televisione italiana.. Fin dalla prima puntata, Giulia Giordano e il nuovo direttore sanitario dell'Ambrosiano discutono animatamente di quanto accaduto al giovane medico, con una direttiva precisa e inequivocabile: Andrea Fanti. Un segreto da custodire gelosamente, qualcosa di talmente grave da richiedere un patto di silenzio ai vertici dell'ospedale.

Le ipotesi formulate dai fan nelle prime ore dopo la messa in onda della prima puntata sono state le più disparate. Qualcuno ha ipotizzato un grave incidente che avrebbe costretto Federico ad abbandonare la professione. Altri hanno temuto il peggio, immaginando una morte improvvisa simile a quella toccata ad altri personaggi nelle stagioni precedenti. Non sono mancate teorie più articolate, che vedevano lo specializzando coinvolto in un errore medico devastante o in un trauma personale così profondo da richiederne l'allontanamento dall'ospedale.





Maufficiali forniscono una risposta precisa:, nell'episodio intitolato "Era mio padre". Sarà in quel momento che Federico farà il suo effettivo ritorno al Policlinico Ambrosiano, anche se le premesse non lasciano presagire nulla di rassicurante. Le informazioni trapelate indicano che Lin resterà profondamente scossa alla vista delle condizioni dell'amico, mentre anche Martina faticherà a gestire emotivamente quanto scoperto.E mentre, una cosa è certa: l'assenza di Giacomo Giorgio nelle prime puntate ha paradossalmente reso il suo personaggio più presente che mai nelle discussioni e nei pensieri degli spettatori di Doc.