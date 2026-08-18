Doc - Nelle tue mani, importante novità per la fiction Rai: la serie debutta come show evento

Pubblicazione: 18 agosto alle 11:26

La fiction made in Italy si arricchisce di un nuovo esperimento che unisce televisione e palcoscenico. Doc – Nelle tue mani, il medical drama di Rai 1 prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, si appresta a varcare i confini del piccolo schermo per trasformarsi in uno show evento dal vivo. La notizia, emersa di recente negli ambienti televisivi, segna un passaggio significativo per l'industria dell'intrattenimento nostrana. Non si tratta soltanto dell'annuncio relativo alla produzione della nuova stagione o delle consuete riprese sul set, ma di un progetto collaterale pensato per celebrare il successo di pubblico e di critica che ha accompagnato la serie fin dal suo debutto.

Doc nelle tue mani cast-foto Raiplay

L'iniziativa punta a creare un momento di incontro diretto tra il cast e gli spettatori, sulla scia delle grandi convention internazionali legate ai franchise televisivi di maggior successo.a partire dal protagonista Luca Argentero, affiancato dagli attori che compongono il gruppo del Policlinico Ambrosiano. In questi anni, Doc – Nelle tue mani si è affermata come una delle produzioni di punta del servizio pubblico, capace di registrare eccellenti indici di ascolto, un importante riscontro sui canali digitali e un apprezzabile interesse sul mercato estero, culminato persino con l'adattamento per la televisione statunitense.

Il debutto sul palcoscenico rappresenta dunque un'estensione naturale di questo percorso editoriale. Secondo le prime informazioni sull'impostazione dello spettacolo, la serata sarà articolata in diversi momenti d'intrattenimento e approfondimento culturale. Sul palco si alterneranno le interpretazioni dal vivo di alcune delle sequenze più significative della serie da parte degli attori, affiancate da uno spazio di dialogo con il pubblico per ripercorrere il lavoro di scrittura e la costruzione dei personaggi.