Momento imbarazzante da Mara Venier: Riccardo Fogli e la gaffe con i Pooh

Pubblicazione: 04 ottobre alle 16:15

Domenica 4 ottobre, il salotto di Domenica In si è tinto di un'atmosfera inaspettatamente tesa. I Pooh, ospiti d'onore per celebrare i 60 anni di carriera, si sono ritrovati al centro di alcuni momenti di imbarazzo che hanno catturato l'attenzione del pubblico e dei social. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli erano tutti presenti nello studio di Rai1, pronti a ripercorrere la storia di una delle band più amate d'Italia. Ma qualcosa, sin dall'inizio dell'intervista, non è filato come previsto.





Riccardo Fogli preso malissimo #DomenicaIn — Supermonty 👨🏻‍💻 (@peppericcardi) October 4, 2026

, con la sua proverbiale sensibilità,rispetto ai compagni. Mentre Facchinetti, Battaglia e Canzian rispondevano attivamente alle domande della conduttrice,, non perdendo un colpo,: "Come stai? Ti vedo un po'... Sei sveglio, sì? Vuoi un bicchiere d'acqua?": "Io non amo alzarmi la mattina. Sono un po' ammosciato, si vede?" ha ammesso Fogli, con un tono che mescolava autoironia e genuina stanchezza.di repertorio, un momento che nelle intenzioni della redazione doveva essere celebrativo e nostalgico. Ma proprio durante la visione delle immagini d'archivio,. "Manca quella dove c'era Valerio... Sono un po' stanco, si capisce?" ha osservato, con un tono che tradiva una certa irritazione. Il riferimento era a Valerio Negrini, storico membro dei Pooh.

La situazione si è fatta progressivamente più tesa quando Fogli ha insistito affinché venissero mostrate tutte le fotografie portate in studio. "Chi l'ha presa la foto? Ti hanno fregato la foto?" ha domandato a Mara, in un crescendo di agitazione che ha messo in difficoltà la conduttrice. Venier, visibilmente sorpresa e imbarazzata, ha cercato di gestire la situazione: "Non lo so, non le abbiamo scelte tutte" ha risposto, nel tentativo di stemperare la tensione.