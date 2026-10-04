Momento imbarazzante da Mara Venier: Riccardo Fogli e la gaffe con i Pooh
Tensione in diretta a Domenica In tra i Pooh e Mara Venier per una foto mancante. Riccardo Fogli protagonista di momenti imbarazzanti durante la celebrazione dei 60 anni.
Domenica 4 ottobre, il salotto di Domenica In si è tinto di un'atmosfera inaspettatamente tesa. I Pooh, ospiti d'onore per celebrare i 60 anni di carriera, si sono ritrovati al centro di alcuni momenti di imbarazzo che hanno catturato l'attenzione del pubblico e dei social. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli erano tutti presenti nello studio di Rai1, pronti a ripercorrere la storia di una delle band più amate d'Italia. Ma qualcosa, sin dall'inizio dell'intervista, non è filato come previsto.
La risposta del cantante è stata sorprendente: "Io non amo alzarmi la mattina. Sono un po' ammosciato, si vede?" ha ammesso Fogli, con un tono che mescolava autoironia e genuina stanchezza. L'intervista è proseguita con la presentazione di alcune fotografie di repertorio, un momento che nelle intenzioni della redazione doveva essere celebrativo e nostalgico. Ma proprio durante la visione delle immagini d'archivio, Riccardo Fogli ha notato un'assenza significativa. "Manca quella dove c'era Valerio... Sono un po' stanco, si capisce?" ha osservato, con un tono che tradiva una certa irritazione. Il riferimento era a Valerio Negrini, storico membro dei Pooh.
La situazione si è fatta progressivamente più tesa quando Fogli ha insistito affinché venissero mostrate tutte le fotografie portate in studio. "Chi l'ha presa la foto? Ti hanno fregato la foto?" ha domandato a Mara, in un crescendo di agitazione che ha messo in difficoltà la conduttrice. Venier, visibilmente sorpresa e imbarazzata, ha cercato di gestire la situazione: "Non lo so, non le abbiamo scelte tutte" ha risposto, nel tentativo di stemperare la tensione.
La puntata ha confermato ancora una volta come la televisione in diretta possa regalare momenti di autentica umanità, fatti di stanchezza, tensioni, malintesi e riconciliazioni. I Pooh hanno dimostrato che, anche dopo sei decenni di carriera, restano profondamente umani, con le loro fragilità e le loro forze. E Mara Venier, dopo la presentazione del nuovo frontman della band di Domenica In, ha saputo navigare anche le acque più agitate, ricordandoci perché Domenica In resta un appuntamento imprescindibile per milioni di italiani.