Nikita Perotti ha vinto Ballando, ma ora sogna altro: vuole seguire le orme di Stefano De Martino

Pubblicazione: 04 ottobre alle 09:30

Nikita Perotti ha appena 22 anni, una vittoria a Ballando con le Stelle già in tasca e una nuova edizione da affrontare al fianco di Aurora Ramazzotti. Ma se qualcuno immagina che il suo futuro sia destinato a rimanere confinato sulla pista da ballo, potrebbe essersi fatto un'idea completamente sbagliata. Il ballerino guarda infatti molto più lontano e ha già scelto il modello professionale a cui vorrebbe ispirarsi: Stefano De Martino.

“In realtà mi piacerebbe fare il conduttore. Vorrei seguire l'esempio di Stefano De Martino. Anche lui ha iniziato come ballerino, ad Amici, il programma di Maria De Filippi e adesso conduce programmi”. - Nikita Perotti

Ballando con le Stelle, fonte: Rai

A raccontarlo è stato lo stesso, nella quale ha parlato del percorso costruito negli ultimi anni e soprattutto di ciò che vorrebbe fare in futuro. Quando gli è stato chiesto se si vedesse maggiormente come coreografo oppure come inviato televisivo,

Un paragone che nasce naturalmente dal percorso dei due, visto che anche De Martino ha mosso i primi passi davanti al grande pubblico attraverso la danza, entrando ad Amici prima di costruire progressivamente una carriera televisiva che lo ha portato alla conduzione. Perotti sembra intenzionato a provare qualcosa di simile, anche se senza bruciare le tappe. Negli ultimi mesi ha infatti cominciato a sperimentare ruoli differenti rispetto a quello con cui il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscerlo.

Una delle esperienze più importanti è arrivata proprio grazie ad Andrea Delogu. Dopo la vittoria ottenuta insieme nell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle, il loro rapporto professionale è proseguito a La porta magica, il programma di Rai 2 condotto dalla stessa Delogu. Perotti ha raccontato che, se sulla pista era lui a insegnare ad Andrea, davanti alle telecamere i ruoli si sono praticamente invertiti. La conduttrice gli starebbe dando consigli e aiutandolo a comprendere meglio i meccanismi della televisione, mentre lui partecipa al programma insegnando a ballare agli ospiti, affiancandola nei giochi e interagendo con il pubblico.

“Adesso è lei che fa a me da maestra! Mi sta insegnando tantissime cose sul mondo della tivù, mi dà tanti consigli”. - Nikita Perotti

“Studio canto, ma tranquilli, non farò mai il cantante, sono piuttosto stonato!”. - Nikita Perotti

Stefano De Martino, fonte: Rai

Non è stata neppure l'unica prova lontano dalla pista, poichéper La volta buona di Caterina Balivo, esperienza che gli ha permesso di mettersi alla prova davanti alle telecamere in una veste differente. E il suo percorso di preparazione non finisce qui. Il ballerino ha infatti spiegato di stare studiando recitazione perché interessato anche al cinema. Nel frattempo prende lezioni di canto, anche se su

Prima di pensare alla conduzione, però, c'è ancora Ballando con le Stelle. Perotti torna nell'edizione 2026 da campione in carica dopo il successo conquistato insieme ad Andrea Delogu e questa volta avrà al suo fianco Aurora Ramazzotti. La nuova coppia è stata ribattezzata “Akita” e, nelle ore precedenti al debutto, ha già iniziato a studiare gli avversari, indicando Noemi Bocchi e Andy Díaz tra quelli da tenere maggiormente d'occhio.

Il rapporto di Nikita con Ballando è iniziato dopo la vittoria di Ballando on the Road, esperienza che lui stesso ha definito quella che gli ha cambiato la vita. Dopo il debutto come maestro con Anna Lou Castoldi è arrivata la stagione con Delogu e, con essa, la vittoria che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del programma di Milly Carlucci. Ora, però, Perotti sembra considerare la pista soprattutto come un punto di partenza.