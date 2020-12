Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Xochitl Gomez sarà America Chavez!

Durante la porzione dell’Investor Day della Disney dedicata ai progetti dei Marvel Studios, Kevin Feige ha parlato anche di, confermando il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio Latino Americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

“Stiamo davvero spingendo più in là i confini della narrazione con questa terrificante avventura,” ha commentato Kevin Feige confermando che il film sarà collegato sia con la serie tv WandaVision, in uscita su Disney+ il 15 gennaio prossimo, che con Spider-Man 3, le cui riprese sono iniziate.