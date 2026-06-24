Donald Sutherland e una telefonata dall'aldilà: l'elegante film su Netflix tratto da una storia di King

Pubblicazione: 24 giugno alle 18:30

Quando si parla di Stephen King, l'immaginario collettivo corre immediatamente verso creature mostruose, clown assassini e incubi che si materializzano dalle pagine. Eppure Mr Harrigan's Phone, l'adattamento Netflix diretto da John Lee Hancock del racconto omonimo contenuto nella raccolta Se scorre il sangue del 2020, prende una strada diversa. Più intimista, meno spaventosa, sospesa tra il coming-of-age nostalgico di Stand by Me e l'horror soprannaturale che ci si aspetterebbe dal maestro del brivido. Il risultato è un film elegante, che intriga senza terrorizzare, che intrattiene senza lasciare il segno.



La storia è collocata in una piccola cittadina del Maine nel 2003, quando Craig è ancora un bambino che affronta la perdita della madre, morta di cancro. Rimasto solo con un padre altrettanto provato dal lutto, il ragazzo trova una via di fuga inaspettata quando le sue recitazioni delle Scritture in chiesa attirano l'attenzione di Mr Harrigan, un miliardario ritiratosi in questo angolo sperduto d'America per vivere i suoi ultimi anni lontano dai riflettori. L'anziano magnate, interpretato da un Donald Sutherland magnetico, ha problemi di vista e offre a Craig un lavoro pomeridiano: leggergli ad alta voce i classici della letteratura.



L'accordo funziona alla perfezione per entrambi. Partono, con scelta quantomeno inappropriata per un ragazzino, da "L'amante di Lady Chatterley", per poi abbracciare Dickens, Conrad, Dostoevskij. Harrigan è un vecchio gentleman della scuola antica, riservato ma capace di apprezzare la compagnia del giovane Craig. Ha l'abitudine di includere biglietti della lotteria nei biglietti d'auguri, e quando Craig adolescente, ora interpretato da Jaeden Martell, vince 3.000 dollari, decide di ricambiare la generosità regalandogli un iPhone, lo stesso modello che lui stesso ha appena ricevuto.

Il gesto viene inizialmente declinato dal benefattore, almeno finché non realizza che può ricevere aggiornamenti sui titoli azionari molto più velocemente online che aspettando l'arrivo del Wall Street Journal del giorno prima. Poco dopo, Harrigan muore di cause naturali. In un gesto sentimentale che suggella il legame tra loro, Craig infila quell'iPhone nella bara aperta durante il funerale.



Fino a questo punto, il soprannaturale è assente. Hancock cerca di compensare questa mancanza applicando atmosfere gotiche di base e note minacciose nella colonna sonora di Javier Navarrete. Sutherland viene diretto per rendere il personaggio più imperioso di quanto non sia sulla pagina, e un montaggio di ritagli di giornale suggerisce che Mr Harrigan potesse essere un avversario feroce, persino malevolo, durante l'apice della carriera. Eppure, non emerge davvero come figura spaventosa.



Così quando Craig inizia a usare il defunto mentore come confidente immaginario attraverso messaggi vocali, ricevendo occasionali risposte criptiche sul proprio cellulare, l'effetto non è particolarmente inquietante. Il padre liquida il fenomeno come uno scherzo di qualcuno che ha hackerato il telefono del vecchio. Le cose cambiano quando il protagonista subisce abusi da parte di un bullo scolastico e quando una professoressa amata subisce un torto grave: Craig chiama rabbiosamente il suo amico defunto, e una giustizia letale viene misteriosamente consegnata.

Il racconto originale di King si sente stiracchiato anche nelle sue 90 pagine originali, risultando più un aneddoto esteso che una storia di peso. È inoltre indebolito da una voce narrante che suona troppo come un autore boomer piuttosto che un giovane del ventunesimo secolo. Hancock gestisce questi elementi con una certa finezza, evitando che un'intera sezione diventi una pubblicità Apple che celebra le gioie di una generazione giovane che introduce i nonni a internet. Ma rimane abbastanza fedele da non costruire mai vera suspense o mistero. Il risultato evapora velocemente dalla mente. C'è poca forza cumulativa che possa persistere. Eppure Hancock fa un lavoro ammirevole nel mantenere queste quasi due ore lucide e coinvolgenti, preservando un interesse costante anche se la ricompensa finale delude.



Evitando qualsiasi interpretazione sgargiante, il cast ben scelto (con Jaeden Martell che confessò di aver avuto più timore di Sutherland che di Pennywise) conferisce ai personaggi un naturalismo discreto. La presentazione è elegante in modo diretto, senza fronzoli. Se a prima vista l'esterno della villa di Mr Harrigan evoca una nota sinistra da Vecchia Casa Oscura in stile retrò, gli interni del production designer Michael Corenblith impressionano comunque con l'eccellente gusto del vecchio. Le immagini del direttore della fotografia John Schwartzman sfruttano bene le location attraenti, anche se sembra che lo stato di New York settentrionale e il Connecticut stiano sostituendo il Maine.



Uscito su Netflix il 5 ottobre 2022 per dare il via al mese di Halloween con un inizio moderatamente inquietante, il film si configura come intrattenimento competente che sfrutta il materiale sottile nel miglior modo possibile, consapevole dei propri limiti ma determinato a offrire un'esperienza comunque godibile. Per gli appassionati di King in cerca di terrore puro, questa telefonata dall'aldilà potrebbe suonare troppo debole. Per chi cerca un dramma soprannaturale che sfuma i confini tra vita e morte attraverso la tecnologia quotidiana, potrebbe essere la chiamata giusta cui rispondere.